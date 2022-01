Udvalg vil udspørge Ivanka Trump om stormløb

Et udvalg ønsker at udspørge Ivanka Trump i forbindelse med en undersøgelse om stormløbet mod Kongressen.

Det udvalg, der undersøger stormløbet mod Kongressen i USA for godt et år siden, ønsker at få Donald Trumps datter Ivanka Trump i tale. Således har udvalget i Repræsentanternes Hus anmodet om at udspørge datteren, der var rådgiver for sin far, da han var USA’s præsident. I et brev til Ivanka Trump lyder det, at udvalget søger et frivilligt samarbejde fra hendes side som en del af dets igangværende undersøgelse.

Udvalget vil begrænse spørgsmålene til anliggender, der er relateret til begivenheder omkring 6. januar 2021, hvor stormløbet fandt sted. Det inkluderer aktiviteter, der ledte op til eller påvirkede forløbet på dagen og hendes rolle i Det Hvide Hus på det tidspunkt. Udvalget har noteret, at hun ”var til stede i Det Ovale Værelse” under vigtige samtaler, der ledte op til 6. januar. Og derudover at hun overværede en telefonsamtale mellem sin far og vicepræsident Mike Pence om morgenen for stormløbet.

Donald Trump havde forsøgt at få Pence til at afvise resultatet fra præsidentvalget, som modstanderen, demokraten Joe Biden, havde vundet. En udtalelse fra Ivanka Trumps talsperson forholder sig ikke til, om hun vil samarbejde med udvalget. - Ivanka har lige erfaret, at udvalget udsendte et offentligt brev, hvor det bad hende om at møde op, siger talspersonen. - Som udvalget allerede ved, talte Ivanka ikke ved vælgermødet 6. januar. Som hun udtrykte offentligt den dag klokken 15:15, ”er ethvert sikkerhedsbrud eller respektløshed over for for retshåndhævelse uacceptabelt. Volden skal stoppe øjeblikkeligt. Vær venligst fredelige. Kort tid inden stormløbet gentog Donald Trump over for tilhængere sine ubeviste påstande om, at præsidentvalget blev stjålet fra ham gennem omfattende valgsvindel.

Kongresmedlemmer var 6. januar i gang med at godkende Biden som landets næste præsident, da Kongressen blev bestormet af Trump-støtter.

Republikaneren Liz Cheney fra udvalget, der er demokratisk ledet, sagde tidligere på måneden, at det har ”førstehåndsvidneudsagn” om, at Ivanka Trump bad sin far om at gribe ind under stormløbet. Ifølge Cheney skulle datteren mindst to gang have bedt sin far om at stoppe volden, fortalte hun i et interview med ABC News.

/ritzau/Reuters.