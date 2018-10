Tidligere præsident Barack Obama lovede, at han ville lukke USA's militære fængsel i Guantanamo i den sydøstlige del af Cuba. I stedet forbliver det åbent i mindst 25 år endnu.

Det fortæller den ansvarlige for fængslet, admiral John Ring, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge ham fokuserer fængslet, hvor flere af gerningsmændene bag angrebet på USA 11. september 2001 sidder, på at sikre, "at faciliteterne vil fungere 25 år endnu".

I januar i år underskrev præsident Donald Trump et dekret, der betyder, at den omstridte fangelejr forbliver åben.

Dermed gjorde præsidenten op med sin forgænger Barack Obamas løfte om at lukke basen, som har genereret stor international fordømmelse, siden den blev etableret i 2002.

I kølvandet på Donald Trumps dekret "fortalte de os, at vi skal være her i hvert fald 25 år endnu", fortæller admiral John Ring tirsdag.

- Pentagon (det amerikanske forsvarsministerium, red.) sendte os et memo om planen, siger han.

Trumps ordre fra januar åbner for, at det amerikanske militær kan sende flere fanger til basen. Den lægger i øvrigt op til, at mistænkte fra den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) kan blive sendt til lejren.

Den tidligere præsident Barack Obama underskrev på sin første dag i Det Hvide Hus i 2009 en ordre om at lukke basen inden for et år.

Hans bestræbelser på at lukke lejren blev dog afsporet - fortrinsvist af den republikanske opposition i Kongressen.

Obama måtte derfor nøjes med at reducere antallet af indsatte fra 242 til 41 i løbet af sine otte år i Det Hvide Hus, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fangelejren blev etableret i 2002 under præsident George W. Bushs administration. Den var tiltænkt udenlandske formodede terrorister efter angrebet mod World Trade Center 11. september 2001.

Den mest berømte af fangerne og manden bag angrebet er Khalid Sheikh Mohammed. Han blev taget til fange under en razzia i Pakistan i 2003, da han var 39 år gammel. Han er i dag 54.