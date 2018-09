Trump deler kram og hotdogs ud: Er det valgkamp eller omsorg?

»Damned if you do, damned if you don’t.«

Uanset hvad du gør, vil det skabe problemer, siger et engelsk ordsprog, der ifølge Mette Nøhr, ekspert i amerikansk politik, er essensen af den problematik, som amerikanske præsidenter står i, når de besøger katastroferamte områder.

Onsdag delte Donald Trump varme hotdogs, kram, håndtryk og trøstene ord ud til borgere i North Carolina i et af de områder, der er værst ramt af oversvømmelser som følge af orkanen Florence’s hærgen. Men er Trumps optræden i North Carolina valgkamp og stemmejagt eller er det medfølelse og omsorg?

»Man kan godt afskrive det hele som ren valgkamp. Men Trump med alle hans fejl og mangler, som guderne skal vide er veldokumenterede og meget omfangsrige, er stadig et menneske, som i mange situationer har vist en vis grad af empati og medfølelse,« siger Mette Nøhr Claushøj, der er ekstern lektor i amerikansk politik ved statskundskab på Københavns Universitet.

Druknede mennesker, kyllinger og svin: Men USA har stadig det »værste i vente« fra orkanen Florence Dødstallet efter orkanen Florence voksede onsdag til 37, efter at to kvinder, der sad indespærret i en politibil, blev skyllet væk i vandmasserne.

Det er ofte forbundet med store logistiske udfordringer, når en præsident besøger et katastrofeområde, fordi der skal koordineres, arrangeres og være høj sikkerhed. Derfor er det en svær situation for præsidenten, vurderer Mette Nøhr Claushøj

»Hvis Trump holder sig væk, bliver han opfanget som ligeglad, men hvis han dukker op, så kan han være i vejen for redningsarbejde og blive beskyldt for at føre politik og valgkamp,« siger eksperten.

En af præsidentens vigtige opgaver er ifølge Mette Nøhr Claushøj, at han skal vise medfølelse og tage til områder, hvis der sker voldsomme situationer, hvor mange amerikanere er berørt.

Trump vil høre kvinde der anklager potentiel højsteretsdommer

Rollen ser man ikke så tit præsidenter i, men i onsdags så vi Donald Trump i North Carolina.

»Det må tælle på positiv-siden, at Trump står og deler mad ud. Det vidner om, at han ikke er for fornem til at tage fat. Det er jo ikke, fordi man har indtryk af, at han er en mand, der almindeligvis elsker at tage fat,« siger Mette Nøhr Claushøj og fortsætter: »Så kan man selvfølgelig sige, at det er hyklerisk, og at han gør det for kameraerne. Men helt ærligt, han gør det.«

Under et stop i New Bern, North Carolina, hjalp Trump en lokal kirke med at dele madbokse med hotdogs og chips ud. Foto: Ritzau Scanpix/Nicholas Kamm

Meningsmålinger rapporterer om, at holdningen til Donald Trump går den forkerte vej blandt de amerikanske vælgere. De store problemer, som Trump har bragt sig selv i, gør ifølge eksperten, at kritikere holder et yderst vågent og kritisk øje med ham.

»Trump er så impulsiv en person, og har så dårlige instinkter i forhold til, hvad der er passende og upassende opførsel, at det har været positivt for ham, at han har haft muligheden for at deltage i noget, som kun kan tydes godt.«

Uanset om det er af omsorg eller politik, at han onsdag delte hotdogs og kram ud, så giver det ikke Trump mere medvind blandt amerikanerne, at han nu gør noget, der kun kan tydes som godt, vurderer Mette Nøhr Claushøj.

»Trump er i så strid modvind lige nu og har så massive problemer, at det her ikke kan gøre den store forskel. Det, han kan opnå med at være tilstede i North Carolina, er ikke at gøre alting værre for sig selv.«