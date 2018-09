Trump planlægger besøg i orkanramte områder i næste uge

Den amerikanske præsident, Donald Trump, planlægger at besøge de områder, der rammes af orkanen Florence.

Besøgene vil efter planen foregå i næste uge, oplyser Det Hvide Hus' talsmand, Sarah Sanders.

- Præsidenten forventes at rejse til områderne påvirket af stormen først eller i midten af næste uge, når det er slået fast, at hans rejse ikke vil forstyrre rednings- og oprydningsarbejde, siger Sanders.

Orkanen har fredag krævet de første dødsofre i USA. Fredag aften lyder det fra officielt hold, at mindst tre er døde som følge af stormen.

En uindbuden bølle: Orkanen kommer med 1,5 meter regn og stormflod Stormen Florence og voldsom nedbør har skabt kaotiske forhold i staten North Carolina. Regnebrættet over ødelæggelserne og myndighedernes reaktion herpå gøres op de kommende dage.

Ifølge politiet i Wilmington i North Carolina var en mor og hendes baby de første ofre. De blev dræbt af et træ, der væltede.

Desuden skal en syg kvinde være omkommet, da væltede træer forhindrede redningskøretøjer i at nå frem til hende. Hun døde ifølge lokale medier af et hjerteanfald.

Trump har tidligere fortalt på Twitter, at han følger situationen, og at den føderale regering er klar til at hjælpe.

- Mine folk har lige fortalt mig, at det her er en af de værste storme til at ramme østkysten i mange år. Det ser ud til, at den direkte rammer North Carolina, South Carolina og Virginia. Vær forberedt, vær forsigtige og pas på jer selv, skrev han tidligere på ugen på Twitter.