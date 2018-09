Svækket orkan har indledt langt, dødsensfarligt angreb

Orkanen Florence har indledt sit lange, langsomme og i værste fald dødelige angreb mod USA’s sydøstkyst.

Tilbageblevne indbyggere i North- og South Carolina begyndte torsdag at kunne mærke vinden og regnen, som er optakten til flere dage med en forventet katastrofal stormflod kombineret med historiske mængder nedbør.

Sådan skabes en orkan: Orkaner er navnet på de mest voldsomme storme på Jorden.

De bliver også kaldt tyfoner eller cykloner, alt efter hvor de opstår.



Det videnskabelige navn for vejrfænomenet er tropisk cyklon.

Tropiske cykloner skabes, når der opstår kraftige lavtryk på havområder.

Lavtrykkene opstår, når varmt vand fordamper fra verdenshavene og efterlader et lavtryk.

Vandet skal være over 26 grader.

Tropiske cykloner, der formes nord for ækvator, drejer mod uret og med uret, hvis de dannes syd for ækvator. Det skyldes jordens rotation.

Tropiske cykloner svækkes typisk, når de rammer land, fordi de ikke længere modtager energi fra det varme vand.

Ifølge forskere har klimaforandringerne varmet havene op og bidrager nu til, at der oftere opstår orkaner.

Orkanen har de sidste dage tabt fart og er blevet nedgraderet fra en kategori 4-orkan til en kategori 2-orkan. Men amerikanske myndigheder har advaret om, at situationen stadig er ekstremt farlig og har opfordret folk til at evakuere, mens der stadig er tid.

»Bare fordi orkanen har tabt fart, bør ingen sænke paraderne,« sagde Brock Long, administrator for USA’s føderale beredskabstjeneste, Fema, ved en pressebriefing:

»Når orkanen nærmer sig, vokser vinden i styrke, og i løbet af nogle timer vil vinden presse vand op mod kysten og igennem vandløbene og udløse store problemer. Det er en meget farlig situation.«

I stedet for at gøre situationen bedre, ventes svækkelsen af orkan, der nu er sat til at gå i land sent fredag eller tidlig lørdag, at trække pinen ud ved at forlænge de voldsomme regnskyl og dermed forværre oversvømmelserne.



»Vejrsystemet pumper store mængder vand op fra havet. Det vil fortsætte i adskillige dage,« sagde Brock Long, mens North Carolinas guvernør Roy Cooper advarede om, at stormfloden kan blive på mellem 9 til 13 fod (3-4 meter):

»Det svarer til et toetagers hus. Titusinder af bygninger ventes at blive oversvømmet,« sagde han.

Orkan i monsterstørrelse

Indbyggere i områder langt væk fra orkanens bane er blevet varskoet om, at de heller ikke vil gå fri, hvilket siger en del. Vinde af orkanstyrke blev torsdag målt 130 km fra orkanens centrum, mens vinde af stormstyrke blev målt mere end 300 km væk.

Situationen har fået USA’s myndigheder til at opfordre mere end en million mennesker til at lade sig evakuere.