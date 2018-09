»Jeg vil fortælle alt«: Tidligere pornostjerne udgiver bog om Trump-affære

Den tidligere pornostjerne Stormy Daniels, som hævder at have haft en affære med den nuværende amerikanske præsident Donald Trump i 2006, udgiver en bog om forholdet allerede den 2. oktober.

Det fortalte Stormy Daniels onsdag i ABC-programmet "The View", hvor hun var gæst.

»Jeg vil fortælle alt,« sagde hun om bogen.

Donald Trumps påståede forhold til Stormy Daniels, som har det borgerlige navn Stephanie Clifford, har vakt opsigt, fordi kvinden var den ene af to, som modtog "tys-tys-penge" fra Donald Trump under præsidentvalgkampen i 2016.

130.000 dollars blev Stormy Daniels betalt af Donald Trumps daværende advokat, Michael Cohen, for at holde mund om affæren. I første omgang benægtede Donald Trump, at en sådan betaling havde fundet sted, men senere erkendte han, at han havde betalt pengene.

De amerikanske valgregler siger, at pengebidrag, der har til formål at påvirke et valg, skal indberettes, og derfor har Justitsministeriet og den amerikanske valgkommission også modtaget en formel klage over, at de 130.000 dollars aldrig blev opgivet.

Donald Trumps lejr fastholder dog, at pengene blev betalt for at redde hans ægteskab efter affæren og ikke for at dække over en potentielt betændt sag lige op til præsidentvalget.

Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen har sagsøgt Stormy Daniels for at bryde den indgåede aftale og kræver, at hun betaler pengene tilbage.

Stormy Daniels' advokat, Michael Avenatti, var også med under interviewet på ABC, og ifølge ham bliver det »tre lange uger for Donald Trump« op til bogens udgivelse.

Bogen vil også handle om Stormy Daniels' liv på diverse stripklubber og i pornobranchen, og hun anerkender, at hendes relationer til USA's præsident formentlig vil øge efterspørgslen på bogen markant.

Stormy Daniels' udlægning af begivenhederne kommer på et betændt tidspunkt for præsidenten. I denne uge udgav den prisvindende journalist Bob Woodward bogen "Frygt", som gennem talrige interviews med navngivne og unavngivne folk i Det Hvide Hus fortæller en dyster historie om en usammenhængende præsident, hvis ordrer nogle af de ansatte decideret modarbejder.

Bl.a. står der i bogen, at Trumps tidligere rådgiver har gemt vigtige papirer, så præsidenten ikke kunne få fat i dem, at man bevidst har undladt at give ham dokumenter, samt at Donald Trump kan handle irrationelt og til tider finde på opdigtede svar til spørgsmål, han ikke kender svaret på.

I sidste uge skrev en unavngiven "seniormedarbejder i Det Hvide Hus" en kronik i New York Times, som fortæller den samme historie. Embedsmanden beskrev i kronikken et "tosporet præsidentskab" i den forstand, at når Trump siger én ting, gør hans medarbejdere bevidst en anden ting.

Den anonyme forfatter hævdede også, at der i administrationen er hvisken i krogene om at udløse den 25. tilføjelse til forfatningen - altså at præsidenten kan afsættes, hvis hans ministre skønner ham uegnet til embedet.

Donald Trump selv har svaret på anklagerne ved at kalde både kronikken og Bob Woodwards bog for løgnagtig og fiktiv. Præsidenten har ikke kommenteret Stormy Daniels' bogudgivelse.