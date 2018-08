USA's præsident, Donald Trump, ser ikke længere nogen grund til at holde militærøvelser med Sydkorea.

Det oplyser Det Hvide Hus i en meddelelse onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Præsidenten mener, at hans relation til Kim Jong-un (Nordkoreas leder, red.) er rigtig god og varm, og der er på dette tidspunkt ingen grund til at bruge store pengesummer på fælles militærøvelser med Sydkorea, lyder det i meddelelsen.

Det Hvide Hus understreger dog, at militærøvelserne kan blive genoptaget, hvis situationen ændrer sig.

- Præsidenten kan desuden øjeblikkeligt genoptage de fælles militærøvelser med Sydkorea og Japan, hvis han vil. Hvis han gør det, vil de blive meget større end før.

Efter et historisk topmøde mellem præsident Trump og Kim Jong-un i juni har USA udskudt flere omfattende militærøvelser, som Nordkorea har følt sig truet af.

Men så sent som i går lød det fra den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis, at USA ikke vil aflyse flere store militærøvelser med Sydkorea.

Det skyldes ifølge Mattis de vanskeligheder, der har været i forhold til at igangsætte en atomnedrustning i Nordkorea.

I meddelelsen lyder det videre fra Trump, at Kina besværliggør den nordkoreanske atomnedrustning.

- En del af problemerne i Nordkorea er forårsaget af handelskonflikten med Kina, udtaler præsidenten.

- Kina gør vores forhold til Nordkorea sværere, tilføjer han.

Kina er Nordkoreas eneste store allierede, ligesom Kina er det primære transitland for de varer, der leveres til Nordkorea, skriver nyhedsbureauet AP.

Trump mener, at Kina - i vrede over USA's øgede toldsatser mod landet - ikke længere er så hård som tidligere over for Nordkorea.

- Vi ved, at Kina leverer betydelig bistand til Nordkorea, herunder penge, benzin, gødning og råvarer. Det hjælper ikke, lyder det fra Trump.