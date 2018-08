Medier: Trump nægtede at udsende planlagt erklæring efter McCains død

Det er ifølge familien til John McCain blandt den tidligere senators sidste ønsker, at den nuværende præsident i USA, Donald Trump, ikke skal vise sig ved hans begravelse.

Det er velkendt, at McCain og Trump havde en indbyrdes fejde. Bl.a. har Trump offentligt erklæret, at han ikke synes, at McCains fangenskab under Vietnam-krigen gjorde ham til en krigshelt.

Samtidig valgte McCain ved en afstemning i Senatet, der skulle fjerne Barack Obamas sundhedsreform, at stemme nej - velvidende at han sad inde med den afgørende stemme.

McCains ønske: Trump skal ikke vise sig ved begravelse

Og noget tyder på, at kontroversen ikke var slut mellem de to republikanere, da McCain efter længere tids sygdom lørdag døde.

For mens det efter nyheden om McCains bortgang strømmede ind med kondolencer fra en lang række amerikanske politikere, der hyldede McCains mod og bedrifter, var Trump anderledes fåmælt.

»Min dybeste sympati og respekt til senator John McCains familie. Vores hjerter og bønner er med jer,« lød det således i et kortfattet tweet fra præsidenten.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. august 2018

Samtidig har det ifølge en række amerikanske medier herunder New York Times vist sig, at Trump nægtede at udsende en planlagt, officiel erklæring fra Det Hvide Hus, som skulle hylde McCain.

Unavngivne medarbejdere i Det Hvide Hus skulle ifølge CNN ellers have forberedt pressemeddelelsen, som altså aldrig så dagens lys.

Politikere hylder afdøde McCain for hans mod og bedrifter

Den manglende hyldest til McCain fra Trump har vakt opsigt i USA.

Præsidenten var nemlig - som vanlig - særdeles aktiv på Twitter søndag, hvor han bl.a. hyldede, at aktiemarkedet havde ramt et rekordhøjt niveau, samt at nye tal for det private forbrug var »fantastiske«.

McCain skal søndag begraves ved en privat ceremoni.

Forinden vil han blive æret med en begravelsesprocession, der bringer hans kiste fra delstaten Arizona til den amerikanske hovedstad, Washington D.C., hvor amerikanerne får mulighed for at vise ham en sidste respekt.