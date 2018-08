Krigsfangen McCain udviklede sig til politisk ikon

Han overlevede grusom tortur som krigsfange og var tættere end de fleste på at blive amerikansk præsident. Men lørdag eftermiddag lokal tid trak senator John McCain vejret for sidste gang i sit hjem i Arizona.

Det oplyser McCains kontor ifølge flere amerikanske medier, herunder The New York Times.

Senator og tidligere præsidentkandidat John McCain er død

Hans død er et farvel til en hård kamp mod en aggressiv form for kræft i hjernen, der plagede senatoren i over et år.

Men det er også enden på et historiefyldt liv, der førte ham fra en fængselscelle i Hanoi i Vietnam og ind i Kongressen, som han var medlem af i 35 år.

I 1967 blev McCain skudt ned over Vietnam, da han var pilot i et amerikansk bombefly. Det kostede ham seks år som krigsfange under brutale forhold, inden han senere opnåede en succesfuld politisk karriere i USA.

Politikere hylder afdøde McCain for hans mod og bedrifter

Selv om det er mere end 50 år siden, at han måtte springe ud af sit brændende fly i faldskærm, har krigen haft stor betydning for hans liv.

John McCain bliver eskorteret til lufthavnen i Hanoi, efter at han var blevet frigivet af Nordvietnam. Foto: Horst Faas/AP

John McCain var søn og barnebarn af højt dekorerede militærmænd. Derfor var det ikke underligt, at han gik efter en karriere i USA's militære styrker.

Her endte han selv med at blive en respekteret krigshelt. Det har han taget med sig gennem sit politiske virke, hvor han har nydt en særlig form for respekt på grund af sin forhistorie.

Senere blev McCain en dygtig politiker, som blev kendt for sit mod og sin karisma. Også her voksede han i graderne, og i 1987 kunne han kalde sig for senator i Arizona.

Senere - i 2000 - stillede han op som kandidat til Republikanernes præsidentnominering, men tabte til George W. Bush, der siden blev præsident i USA.

Blå bog: John McCain

McCain kravlede videre op i systemet. I 2008 endte han som partiets præsidentkandidat, men måtte se sig slået af Demokraternes Barack Obama.

Selv om sygdommen tog sit tag i den populære politiker, lukkede den ikke munden på ham. I sine sidste år gjorde McCain sig bemærket som kritiker af Donald Trump, USA's nuværende præsident.

Han har både kaldt Trump for naiv og egoistisk og anklaget ham for at sympatisere med autokrater.

Da Trump nominerede Gina Haspel til posten som ny CIA-direktør, viste McCain sin utilfredshed. Han kritiserede, at Haspel var operativ leder i CIA under præsident George W. Bush, hvor tortur en overgang var tilladt.

Og da præsidenten senere mødte den russiske leder, Vladimir Putin, til et topmøde i Finlands hovedstad, Helsinki, i juli, var John McCain igen klar med en kommentar.

Han omtalte Trumps optræden som "en af de mest skamfulde præstationer af en amerikansk præsident".