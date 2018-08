Ekspert: Trump begynder at ligne den svindler, som han anklages for at være

Det ser skidt ud for Trump og hans støtter, efter at hans tidligere advokat Michael Cohen erklærede sig skyldig i en række punkter om økonomisk kriminalitet, mener ekspert i amerikansk politik på Københavns Universitet, Mette Claushøj. Under ed fortalte han tirsdag, at han blandt andet har betalt penge til to kvinder for deres tavshed i forsøget på at påvirke det amerikanske valg, og at han gjorde det, fordi Donald Trump bad ham om det.

Der har siden været tavst i republikanernes lejr, fordi man ikke længere kan bortforklare situationen, kalde det en heksejagt og komme med de sædvanlige undskyldninger for at redde Trump, vurderer Mette Claushøj, der selv har fulgt sagen tæt det seneste døgn.

»Republikanerne prøver at finde ud af, hvad de skal gøre. Gamle bortforklaringer virker ikke, hvis Cohen bliver erklæret skyldig, fordi så sår de tvivl om selve retsstaten USA,« siger Claushøj.

Michael Cohen har erklæret sig selv skyldig i skattesvindel og svindel i forbindelse med kampagnemidler under den amerikanske valgkamp.

Anklagemyndigheden har undersøgt Cohens rolle i forbindelse med to store udbetalinger af penge til en tidligere pornostjerne og en playboymodel, for at få dem til at tie stille om, at de angiveligt skulle have haft sex med præsidenten. Det gjorde han på foranledning af Donald Trump, som Cohen på daværende tidspunkt var advokat for.

Derfor er der, ifølge Claushøj, heller ingen tvivl om, at Trump lige nu er ualmindeligt nervøs, fordi det her vidneudsagn kommer fra hans absolutte inderkreds.

»Hvis Cohen bliver kendt skyldig, så bliver han kendt skyldig i noget, som præsidenten er medskyldig i, og det er meget skadeligt for Trumps ry både politisk og blandt befolkningen,« siger eksperten, som vurderer at »man skal være mere end almindelig konspirationsteoretiker, hvis man skal forestille sig, at Michael Cohen skulle sige det her, hvis det ikke passer.«

USA-analytiker: Sag mod Trumps eksadvokat ligner tv-serie

Efter at Cohen havde vidnet, sagde hans egen advokat i retssagen, Lanny Davis, at:

»Hvis disse betalinger var en forbrydelse for Michael Cohen, hvorfor skulle de så ikke også være en forbrydelse for Donald Trump.«

Hvilket ifølge Mette Claushøj kan spæde yderligere til bålet mod Trump.

»Nu er det slut med at lade som om, at præsidenten er en stor uskyldighed, når han selv har bedt ham om at bryde kampagnefinanieringsloven,« siger hun.

Cohen: Trump beordrede mig til at begå forbrydelse

Eksperten vurderer, at den republikanske top gået i tænkeboks, for at finde ud af, hvad der skal siges og gøres, hvis Cohen bliver dømt, og de derfor bliver nødt til at forholde sig til, at rygterne nu er fakta og ikke længere blot er anklager. Derfor er der ifølge hende, endnu ikke kommet en officiel udtalelse.

Blandt almindelige borgere i USA, kan de mange beskyldninger, der fyger omkring Trump ofte blive til "teknikaliteter", som folk har svært ved at forholde sig til, fortæller Claushøj. Eksempelvis kunne Trump-støtter bortforklare ved at sige, at præsidenten "bare" havde betalt kvinderne penge, for at skjule utroskab for sin kone, Melania Trump. Men denne gang så kommer tilliden til Trump til at lide et ordentligt knæk, fordi hvis Cohen bliver dømt, så har Trump løjet.

»Trump har stået på direkte TV fra Air Force 1 og sagt, at han ikke ved, hvor pengene til kvinderne kommer fra, selvom han udmærket godt har vidst det. Og løgn rykker noget i folk, som gør det svært for hans støtter. Særligt fordi det viser sig, at Trump begynder at ligne den svindlertype, som han hele tiden er blevet anklaget for at være,« siger hun.