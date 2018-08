Forsker: Melania Trump vil stoppe mobning på nettet, men det rammer hende som en boomerang

»De kan bruges på mange positive måder, men kan også være ødelæggende og skadelige, når de bruges forkert.«

Sådan sagde den amerikanske førstedame, Melania Trump, om sociale medier til en konference i delstaten Maryland i USA mandag.

Imens sad hendes mand, præsident Donald Trump, - formentlig i Det Hvide Hus - og kaldte den tidligere FBI-chef Robert Muller og hans »angry democrats thugs (gale demokrat-bøller, red.)« for en national skændsel, skriver The Washington Post.

Melania Trump begyndte i foråret en kampagne, hun kalder "Be best" for at skabe fokus på mobning på internettet. Det er ikke gået ubemærket hen i de amerikanske medier, fordi det for flere kan virke ironisk og som en kritik af hendes mand, hvilket mandagens hændelse slog to streger under.

»Folk kan opfatte det som meget ironisk og måske endda en smule uærligt, når hendes mand (præsidenten, red.) er et fantastisk eksempel på, hvordan man ikke bør opføre sig på nettet,« siger Inger H. Dalsgaard, der forsker i amerikanske førstedamers historie på Aarhus Universitet.

Normalt plejer en førstedame at vælge områder, der beskæftiger sig med noget, der støtter præsidentens forskellige initiativer. Eksempelvis valgte Michelle Obama blandt andet at gøre noget for de amerikanske troppers familier, hvilket også støttede op om Barack Obamas initiativer.

Ifølge Inger H. Dalsgaard kan man godt forestille sig, at det tidligere har været meget problematisk for en præsident, hvis han ikke blev støttet af sin førstedame, men ikke når det omhandler Hr. og Fru Trump.

»Donald Trump er den, han er. Så jeg tror ikke, at det flytter noget som helst for ham. Det er ikke sådan, at hun har status nok til at ridse i hans lak. Det er som en boomerang. Det er hende, der kommer til at virke latterlig,« siger forskeren.

Normalt bliver førstedamerne taget meget seriøst i befolkningen. De har en stor, populær platform, så de kan flytte og ændre på sociale problemstillinger i samfundet. Men det har Melania Trump ikke, siger Dalsgaard.

Samtidig er der en forventning om, at førstedamen fylder meget i privatsfæren, og derved kan drøfte problemstillinger med sin mand bag hjemmets fire vægge.

Ifølge Inger H. Dalsgaard, er det svært at forestille sig, at Melania Trump rykker noget privat i forhold til Donald Trumps ageren på sociale medier. Og det er problem for hendes "stop-mobning"-kampagne.

»Det undergraver hendes troværdighed, at hun prædiker om, at andre skal opføre sig ordentligt på internettet, når hendes mand hverken er til at hugge eller stikke i,« siger forskeren.