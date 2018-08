Trump-regeringen vil ramme Rusland med nye sanktioner efter nervegiftangreb

SAN FRANCISCO

USA vil ramme Rusland med nye sanktioner som følge af mordforsøget med nervegift mod den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal i Storbritannien i marts.

I en kortfattet meddelelse siger det amerikanske udenrigsministerium onsdag, at USA har slået fast, at Rusland bærer ansvaret for angrebet i Salisbury.

Det havde USA allerede uofficielt accepteret, da det kort efter angrebet parallelt med europæiske allierede udviste 60 russiske diplomater.

Men det er først nu, at Trump-regeringen officielt anerkender dette.

Under en gammel lov om biologiske og kemiske våben fra 1991 kræver det, at præsidenten gennemfører nye sanktioner.

Rusland har nægtet, at stå bag angrebet, som i marts førte til, at Skripal og hans datter Julia blev fundet bevidstløse på en bænk i Salisbury.

De overlevede begge, men først efter en langvarig behandling. Det udløste også en kæmpe, britisk sikkerhedsoperation i et forsøg på at fastslå kilden til giften og undgå, at andre kom i kontakt med den. Trods det døde en lokal kvinde, Dawn Sturgess, for nyligt, efter at hun sprøjtede væske på sine håndled i den tro, at det var parfume.

Hjertet hamrer løs, øjne og næse løber, og bevidstheden forsvinder: Sådan fungerer den sovjetiske nervegift

Ifølge Heather Nauert, talskvinde i udenrigsministeriet, ventes sanktionerne at træde i kraft omkring den 22. august.

En kilde i udenrigsministeriet forklarer uddybende til Washington Post, at sanktionerne kan få stor indflydelse på USA's samhandel med Rusland.

De vil blive gennemført over to runder. Den første inkluderer forbud mod salg af bestemte varer og vil have begrænset effekt, eftersom der reelt vil være tale om en gentagelse af allerede eksisterende restriktioner.

Den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal blev sammen med sin datter fundet bevidstløse på en offentlig bænk i Salisbury. Det udløste en kæmpe sikkerhedsoperation for at forhindre, at nogen andre kom i kontakt med giften. Trods det døde en lokal kvinde i sidste måned, efter at hun fik det på sig fra en flaske, som var blevet efterladt. Foto: Andrew Matthews/PA via AP

Men anden runde kan blive værre. Hvis Rusland ikke inden 90 dage accepterer ikke at bruge kemiske våben igen og tillader adgang for FN-inspektører, kan næsten al USA's samhandel med Rusland bliver ramt, herunder adgangen for direkte Aeorflot fly til USA.

Beslutningen kan styrke præsident Donald Trumps udmelding om, at han trods sin Rusland-venlige retorik, reelt fører en hård politik over for Moskva.

Trump har fået massiv kritik, efter han ved et topmøde i Helsingfors i juli med Vladimir Putin undlod at kritisere den russiske leder, herunder for nervegiftangrebet, Ruslands aggressive handlinger over for nabolandet Ukraine samt Moskvas forsøg på at påvirke det amerikanske præsidentvalg.