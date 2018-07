Hjertet hamrer løs, øjne og næse løber, og bevidstheden forsvinder: Sådan fungerer den sovjetiske nervegift

LONDON

På distriktssygehuset i sydengelske Salisbury ligger to personer i kritisk tilstand efter at være blivet forgiftet med den Sovjet-producererde nervegift Novichok. Det sker fire måneder efter, at eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia blev indlagt på samme hospital efter at være blevet forgiftet med Novichok i et formodet drabsforsøg.

Novichok netyder »nyankommen« på russisk og er udviklet under Den Kolde Krig på et hemmeligt militæranlæg i byen Sjikhany, der ligger ved Volga-floden cirka 800 km. sydøst for Moskva.

Som andre nervegifte rammer den signalerne mellem nerverne og musklerne og får dermed kroppen til at opføre sig fuldkommen unormalt. Mere præcist hæmmer nervegift enzymet acetylcholinesterase, som normalt nedbryder signalstoffet acetylcholine, forklarer magasinet New Scientist.

Dermed bliver pladsen mellem nerverne og musklerne "oversvømmet" med acetylcholine, og kroppen går i overdrive. Hjertet hamrer løs, øjne og næse løber, og i løbet af relativt få minutter kan man ende i kritisk tilstand og i værste fald til sidst afgå ved døden, eksempelvis kvælningsdøden.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Omfanget af symptomerne afhænger af, hvor meget Novichok, man har været udsat for - både mængde og tid. Selv små doser kan være skadelige, og derfor besluttede myndighederne både i marts og denne gang at afspærre de steder, hvor de forgiftede personer har opholdt sig. For de kan uvidende have efterladt eller afsat små mængder af nervegiften, som så kan ramme andre.

Hvad foregik der i denne park? Et nyt giftangreb eller bare dårlig oprydning? Muligvis er der tale om misbrugere, der fandt en efterladt sprøjte eller beholder fra attentatet mod eksspionen Sergej Skripal.

Trods den alvorlige situation er håbet ikke ude for de nye ofre, 45-årige Charlie Rowley og 44-årige Dawn Sturgess, for både Sergej og Julia Skripal overlevede efter omfattende behandling og månedlange hospitalsophold.

Rusland afviser at have forgiftet nogen med Novichok at gøre og siger også, at landet ikke er i besiddelse af Novichok. Storbritannien har ud fra efterretningsoplysninger sagt, at Rusland både har lagret Novichok og har arbejdet med planer om at anvende gift til at likvidere modstandere i udlandet.

Vesten, herunder Danmark, har valgt at støtte sig opad den britiske udlægning og har blandt andet udvist et større antal russiske diplomater.