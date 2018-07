Trump sætter en brexitpistol for Mays pande: Ingen handelsaftale ved et blødt brexit

SAN FRANCISCO

Storbritanniens premierminister Theresa May tog alle midler i brug for at imponere USA’s præsident Donald Trump, da han torsdag ankom til et officielt besøg sammen med sin hustru, Melania Trump.

Den røde løber var rullet ud foran Blenheim Palace, som formentlig var valgt som sted for en gallamiddag, fordi det er fødestedet for Winston Churchill, som Trump beundrer. Fredag skal han også mødes dronning Elizabeth til te på Windsor Castle.

May havde håbet, at bruge besøget til at presse på for en handelsaftale med USA efter brexit, men i stedet har Trump sat noget, der ligner en brexitpistol for den britiske premierministers pande.

I et interview med avisen The Sun slår Trump fast, at Mays planer om at forhandle et såkaldt ”blødt brexit,” hvor Storbritannien holder den ene fod inde på EU’s fællesmarked, vil ødelægge ethvert håb om en ny handelsaftale med USA.

»Hvis de laver sådan en aftale, skal vi håndtere EU i stedet for Storbritannien, så det vil nok slå den aftale ihjel,« siger Trump i interviewet: »Hvis de gør det, vil deres handelsaftale med USA, formentlig ikke blive til noget.«

I et ekstraordinært angreb på en siddende regeringsleder antyder han også, at den nu tidligere udenrigsminister Boris Johnson, vil være en bedre leder end May.

Johnson »har, hvad der skal til, og jeg tror, at han har den rette attitude til at blive en fantastisk premierminister,« lyder det fra præsidenten.

Denne melding kommer til trods for, at Johnson tidligere på ugen trådte tilbage i protest mod Mays planer, som Johnson konkluderede vil gøre Storbritannien til en koloni under EU.

May havde sørget militærunderholdning til den amerikanske præsident, som her kan ses overvære showet fra trappen foran Blenheim Palace. Ved siden af May og Trump er det henholdsvis May mand, Philip, og Trumps hustru, Melania. Foto: AP/Pablo Martinez Monsivais

Angrebene begyndte allerede inden besøget.

Før afgang fra Washington til et Nato-topmøde konkluderede Trump, at der var turbulens i Storbritannien og sagde også, at hans kommende møde med Ruslands præsident Vladimir Putin ville blive lettere end både Nato og med May, selvom Storbritannien betragtes som USA’s måske allernærmeste allierede.

I kommentarerne til The Sun bliver kritikken af May mere personlig.

Trump langer ud efter hende for hendes forhandlingstaktik. Han siger, at »hun ikke lyttede til mig« og konkluderer, at aftalen, som hun går efter, »ikke er, hvad folket stemte for« og advarer om, at det vil påvirke samhandlen med USA på »en negativ måde.«

Dette er et ekko af kritikken fra den hårde brexitfløj såvel som Nigel Farage, den tidligere leder af det britiske uafhængighedsparti, UKIP, som Trump er gode venner med.

En ny handelsaftale med USA er vigtig for Storbritannien, når det træder ud af EU, så Trumps melding vil øge presset på May og give brexithøgene et nyt kort på hånden.

Trods retorikken er der dog indtil videre ingen tegn på, at Trump-regeringen uanset, hvilken form for brexit det bliver, har planer om at give Storbritannien en bedre handelsaftale, efter dets udtræden fra EU.

Ifølge Politico har Trump-regeringen bidraget til at blokere en aftale mellem London og Bruxelles om landbrugskvoter i Verdenshandelsorganisationen, WTO. USA har tilbudt Storbritannien dårligere adgang til kommercielle flyvninger til USA end under EU. Trump-regeringen har også gjort det klart, at den vil kræve, at briterne adopterer mange af USA’s produkt- og handelsregler, selvom det vil svække briternes evne til at indgå en handelsaftale med de tilbageblivende 27 EU-lande.

May har indtil videre stået fast på sit udspil.

Da Trump inden afgang fra Bruxelles sagde, at Mays udspil til en brexitaftale med EU, ikke var, hvad folk stemte for, svarede hun igen ved at slå fast, at »det vi gør leverer på det britiske folks stemme.«