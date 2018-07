Trump gjorde nar af #metoo-bevægelsen

SAN FRANCISCO

USA’s præsident, Donald Trump, som flere kvinder under præsidentvalget beskyldte for at udvise seksuel aggressiv adfærd, har aldrig vist stor opbakning til #meetoo-bevægelsen.

Han har forsvaret gamle venner som den engang populære tv-vært på Fox News Bill O’Reilly, da han blev fyret som følge af flere beskyldninger fra kvindelige kollegaer om seksuel chikane.

»Jeg tror ikke, at Bill gjorde noget forkert,« sagde Trump.

I februar forsvarede han også en af sine nære rådgivere, Rob Porter, efter at det kom frem, at begge hans ekshustruer havde beskyldt ham for hustruvold.

»Liv bliver ødelagt af beskyldninger alene,« tweetede Trump, der i en kommentar fra Det Hvide Hus også fremhævede, at Porter selv havde sagt, at han var uskyldig.

Torsdag gjorde han ved et politisk møde i Montana direkte nar af #meetoo-bevægelsen.

Kommentarerne faldt i forbindelse med, at han forsøgte at latterliggøre det demokratiske senatsmedlem Elizabeth Warren, som nogle spår som en mulig præsidentkandidat i 2020.

Trump, da han gik af scenen efter at have underholdt salen. Foto: AP/Carolyn Kaster

Warren har sagt, at hun har indianer-blod i sine årer, hvilket har fået Trump til at give hende øgenavnet ”Pocahontas” og beskylde hende for at forsøge at komme frem i livet ved at spille minoritetskortet.

Fra scenen gik Trump et skridt videre og sagde, at han ville kaste hende et dna-kit, hvis de to nogensinde skulle ud i en debat med hinanden.

»Men vi er nødt til at gøre det forsigtigt, fordi vi er i #meetoo-generationen, så vi skal være meget forsigtige. Vi vil kaste den langsomt i håbet om, at den ikke rammer hende og skader hendes arm,« lød det fra præsidenten, hvilket udløste latter i salen.

Trumps udtalelser kom samme dag, som Det Hvide Hus bekræftede, at det har hyret den tidligere Fox News-chef, Bill Shine, som kommunikationschef. Shine blev sidste år fyret for at have ignoreret klagerne over seksuel chikane mod bl.a. O'Reilly.

Tidligere på ugen forsvarede Trump også det republikanske kongresmedlem Jim Jordan, som er blevet beskyldt for at have kendt til og ignoreret en læges seksuelle misbrug af atleter på Ohio State University, mens Jordan selv var træner her.

»Jeg tror ikke på de beskyldninger overhovedet. Jeg tror på ham 100 pct.,« var Trumps reaktion.

Det demokratiske senatsmedlem Elizabeth Warren bliver set som en mulig præsidentkandidat ved præsidentvalget i 2020. Foto: AP/Carolyn Kaster

Elizabeth Warren svarede torsdag aften igen på Twitter ved at gøre opmærksom på, at mens Trump fokuserer på hendes gener, er hans regering i gang med at lave dna-test på tusinder af illegale migrantbørn for at kunne genforene dem med deres forældre.

»Måske skulle du i stedet fokusere på at fikse de liv, som du ødelægger,« skrev hun i en henvisning til, at børnene er blevet separerede som følge af Trump-regeringens nultolerancepolitik på grænsen til Mexico.