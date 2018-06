Fox-kabinettet: Trump ser igen mod yndlingskanal for at finde mand til nøglestilling

SAN FRANCISCO - USA’s præsident Donald Trump har igen kigget mod sin yndlings tv-kanal for at rekruttere folk til tomme stole i Det Hvide Hus.

Denne gang er det en tidligere topchef for Fox News, Bill Shine, som ventes at blive Trumps nye kommunikationsdirektør.

Det Hvide Hus har endnu ikke bekræftet det, men ifølge Fox News er aftalen på plads.

Trump har også hentet sin økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, fra Fox, der var fast økonomisk kommentator på kanalen.

Trumps nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton, var efter sin kortvarige rolle som USA’s FN-ambassadør under præsident George W. Bush en jævnlig gæst på kanalen, hvor han kommenterede sikkerhedspolitik.

Larry Kudlow ved en pressebriefing i Det Hvide Hus. Foto: AP/Susan Walsh

Heather Nauert, en tidligere medvært på Trumps favoritprogram ”Fox & Friends,” blev i marts i forbindelse med fyringen af tidligere udenrigsminister Rex Tillerson og dennes stedfortræder forfremmet fra talskvinde i udenrigsministeriet til en post som viceudenrigsminister.

Trump har desuden et nært forhold til den fremtrædende Fox-vært og Trump-mundstykke, Sean Hannity, som flere amerikanske medier i april rapporterede taler i telefon med præsidenten hver aften, hvor de diskutere emner til Hannnitys program den kommende dag.

»Den konservative kommentator er så tæt på Trump, at nogle ansatte i Det Hvide Hus kalder ham den uofficielle stabschef,« skrevet Washington Post.

Ifølge Wall Street Journal, der lige som Fox er ejet af News Corp. og 21st Century Fox, var det Hannity, der er en nær ven til Shine, der satte Shine og præsidenten i kontakt med hinanden.

Tv-værten på Fox News, Sean Hannity, er gode venner med Donald Trump, og Hannitys program er et mundstykke for præsidentens politik. Foto: AP/Carolyn Kaster

Shine forlod posten som topboss for Fox sidste år efter en kontrovers om at have ignoreret klager over sexchikane involverende tv-stationens daværende største stjerne, værten Bill O’Reilly, såvel som tv-stationens daværende formand, Roger Ailes.

Shine var en del af det team, som lancerede Fox News i 1996 og byggede det op til at blive en af USA’s mest sete nyhedskanaler. Det har fået Rupert Murdoch, formand for 21st Century Fox og ligeledes en nær Trump-allieret, til at prise Shine for at have skabt en primetime, dominerende nyhedskanal.

Ansættelsen vil formentlig give ny ammunition til kritikere, som har langet ud efter Trump nære forhold til Fox News.

Nogle Fox-værters ukritiske lovprisning af Trumps politik har udløst modreaktioner.

I sidste uge tog to top-producere for Fox’ underholdningsimperium – Steve Levitan og Seth McFarlaine – begge afstand fra nyhedskanalen i forbindelse med flere værters støtte af Trumps daværende politik om at separere illegale migrantbørn fra deres forældre.