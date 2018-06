USA har Helsinki i kikkerten som ramme for Putin-topmøde

SAN FRANCISCO – Det Hvide Hus har blokeret tre dage i præsident Donald Trumps kalender i halen på et planlagt besøg i Storbritannien og et Nato-topmøde i Bruxelles i juli med henblik på et muligt topmøde med Ruslands præsident Vladimir Putin, skriver flere amerikanske medier.

Om det kommer til at finde sted, er ikke endeligt afgjort. Men Det Hvide Hus har ifølge netavisen Politico allerede udset sig Helsinki som et godt sted for mødet.

Dels er den finske hovedstad tæt på Moskva, og ville give Putin god tid til at nå tilbage til finalen i VM i fodbold. Rusland er som bekendt værtsland for den igangværende turnering.

Finland er også neutral grund, fordi det ikke er medlem af Nato, og landets præsident Sauli Niinisto er på god fod både med Rusland og USA.

Trumps nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton rejser i denne uge til Moskva og mødes onsdag med Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov. Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass skal de to her diskutere muligheden for et topmøde, som i så fald formentlig vil finde sted den 14. juli.

Trumps rådgiver rejser til Moskva for at tale om topmøde

Trump er til Nato-topmøde den 11. og. 12. juli og er den 13. juli i Storbritannien, hvor han ud over at møde premierminister Theresa May ventes at hilse på Storbritanniens dronning Elizabeth.

USA’s udenrigsminister Mike Pompeo kommenterede søndag på det mulige topmøde.

»Der er mange emner, som jeg er sikker på, at præsident Trump og præsident Putin vil diskutere, og hver af dem er vigtige i forsøget på at få forholdet op i gear igen på områder, hvor der er fælles forståelse,« sagde Pompeo til CNN:

»I modsætning til europæerne deler russerne ikke vores værdier. Det er en anderledes samtale, men det er stadig en samtale, som er værd at have,« fortsatte udenrigsministeren.

Tidspunktet har udløst spekulationer om, hvorvidt Trump - i lyset af at USA sammen med Mexico og Canada netop har vundet værtsskabet til fodbold-VM 2026 - kunne finde på at rejse til til Moskva for selv at se fodboldfinalen.

Trump og Putin har mødtes to gange, siden Trump blev præsident, men det er sket i margenen af andre topmøder. Det vil således være det første topmøde mellem de to præsidenter.