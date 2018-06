Trump har godkendt straftold mod Kina for 50 mia. dollar

SAN FRANCISCO – USA’s præsident Donald Trump har torsdag godkendt en plan om at ramme Kina med straftold på varer til en værdi på 50 mia. dollar, skriver flere amerikanske medier.

Skridtet, der ventes fremlagt fredag, vil øge risikoen for handelskrig mellem verdens to største økonomier og kommer trods advarsler om, at det kan mindske Beijings vilje til at samarbejde med USA om at opretholde presset på Nordkorea for at få landet til at opgive dets atomvåbenprogram.

Præsidenten tog angiveligt beslutningen torsdag på et møde med finansminister Steven Mnuchin, handelsminister Wilbur Ross og USA’s chefforhandler på handel, Robert Lighthizer.

Trump har allerede indført straftold på importeret aluminium og stål fra EU, Canada og Mexico. Nu åbner præsidenten en ny front i USA’s aggressive nye, protektionistiske handelspolitiske kurs.

Ifølge Bloomberg vil straftolden være på 25 pct. og vil blive indført i stadier mod en række produkter relateret til teknologisektoren.

Listen vil være meget i stil med den liste med 1.300 produkter, som blev fremlagt tidligere på året, da Trump første gang truede med at ramme kinesiske hightech-produkter.

Trump lovede allerede i sin valgkampagne at slå ned på det, som han anser som Kinas uretfærdige handelspraksis. Han har været særligt kritisk over for hightech-sektoren, hvor præsidenten har beskyldt Kina for at stjæle amerikansk knowhow.

Tidligere har Washington også sagt, at den ønskede at fokusere sin straftold på industrier, hvor Kina ifølge dets ”Made in China 2025”-plan går målrettet efter at blive globalt dominerende.

Beslutningen kommer således ikke som nogen overraskelse. Så sent som tirsdag gentog Trump på et pressemøde fra Singapore, at USA har et »enormt handelsunderskud med Kina, og det er vi nødt til at gøre noget ved. Vi kan ikke fortsætte med at lade det ske.«

Kina har tidligere sagt, at det vil svare igen, hvis USA gør alvor af truslen.

Både Mexico og Canada har også varslet modskridt.

EU's medlemslande godkendte tidligere på ugen sin egen liste over amerikanske produkter, som vil blive ramt at straftold som modsvar mod USA's straftold.