Danmark og 27 andre lande i åbent brev til Trump: Stop straftold

Det har skabt furore i EU, at USA har indført en såkaldt »straftold« på stål og aluminium.

Derfor er den danske ambassadør i USA, Lars Lose, medunderskriver på et åbent brev til den amerikanske præsident, Donald Trump, hvori 28 EU-medlemslande forsøger at få præsidenten til at stoppe den nyligt indførte told.

Brevet er blevet offentliggjort i Washington Post.

G7-lande skælder ud på USA over straftold

»Der har på det seneste været meget snak om handelsforholdet mellem USA og EU. Hvem vinder? Hvem taber?,« skriver ambassadørerne i brevet og fortsætter:

»Faktum er, at begge parter vinder og har gjort det i flere år. Påstanden om det modsatte, nemlig at USA er taberen i dette forhold, skal afvises.«

Baggrunden for landenes brev er, at USA den 1. juni indførte en straftold på stål og aluminium mod Canada og EU, fordi Trump i flere måneder har beskyldt handelsforhold mellem landende for at være »unfair.«

»Hvorfor fortæller EU og Canada ikke offentligheden om, at de i årevis har brugt omfattende handelstariffer og ikke-monetære handelshindringer mod USA. Helt unfair over for vores landmænd, arbejdere og virksomheder. Fjern jeres tariffer eller vi vil mere end matche jer,« skrev præsidenten blandt andet på twitter i fredags.

Men forholdet er ikke ulige, mener de 28 lande. »Fakta taler for sig selv,« skriver de og oplister fem grunde til, at forholdet er ligeværdigt. Det omhandler bl.a. at EU investerer mere i USA end omvendt, og at EU sammen med USA har skabt det »største og rigeste marked i verden.«

»Simpelt sagt, så investerer EU mere i USA, køber mere amerikansk service, og skaber flere arbejdspladser til amerikanske borgere end den anden vej rundt,« skriver landene.

I stedet for at bekrige hinanden med forværrede handelsbetingelser mener de 28 EU-lande, at USA og EU burde stå sammen og fokusere på f.eks. Kina og andre »markedsforstyrrelser.«

Anders Fogh Rasmussen: Trump har misforstået situationen Trump har misforstået det hele, og derfor arbejder Fogh nu med de kræfter i USA, der ønsker landet tilbage som verdens leder.

Brevet til Donald Trump kommer samtidig med, at G7-topmødet i Quebec i Canada bliver afholdt, hvor de europæiske lande havde set frem til at diskutere straftolden med præsidenten.

Donald Trump forlod dog lørdag formiddag topmødet for at tage til Singapore, hvor han tirsdag forventes at skulle mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un. Derfor er det endnu uklart, om han vil være åben for at diskutere tolden på stål og aluminium.

De fem fakta, der ifølge de 28 lande beviser, at USA og EU får lige meget ud af at handle med hinanden, kan læses herunder:

USA og EU har sammen skabt det største og rigeste marked i verden. Den transatlantiske økonomi. Og næsten en tredjedel af verdenshandelen med varer sker alene mellem EU og USA. EU investerer mere i USA end USA investerer i EU. EU’s udenlandske direkte investeringer i USA er på 2,56 billioner dollars sammenlignet med 2,38 billioner dollars fra USA til EU. Virksomheder i USA er ikke underlagt en »køb europæisk«-politik. Der er lige vilkår i offentlige indkøb, uanset om man er en europæisk eller amerikansk virksomhed. EU er den største destination for amerikansk eksport. I 2016 købte EU varer fra USA for 269,6 mia. amerikanske dollars. Også USA’s eksport af tjenester til EU har været stigende gennem årene. De lå på 231 mia. dollars i 2016. Tariffer fra EU er konstante og forudsigelige. De hjælper amerikanske virksomheder med at komme ind på det europæiske marked uden at skulle frygte forhøjede afgifter.

Kilde: Washington Post