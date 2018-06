Meningsmåling: Republikanske vælgere støtter Trump

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har nu siddet på posten i over 500 dage. I den forbindelse har Gallup foretaget en meningsmåling, der viser, hvor meget støtte Trump har blandt vælgerne i det republikanske parti.

Og for Trump skuffede den ikke. Ifølge meningsmålingen har han nemlig en andenplads, når det kommer til støtte fra vælgerne til en præsident siden 2. Verdenskrig, kun overgået af George W. Bush.

Det skriver BBC.

Gallup-meningsmålingen har undersøgt støtten fra partimedlemmer til en siddende præsident siden 2. Verdenskrig uanset hvilket parti, de tilhørte. George W. Bush formåede at ligge på hele 96 %, når det kom til støtte fra sit eget medlemmerne af sit eget parti. Trump er lige i hælene med 87 %.

Både George HW Bush, John F. Kennedy, Dwight Eisenhower og Richard Nixon ligger lavere end Trump, dog kun med få procentpoint. De lavest placerede præsidenter på listen er Gerald Ford, Jimmy Carter og Harry Truman.

Før i tiden ville en støtteprocent på 87 % til en præsident ikke være stort, men for Trump, der har haft et turbulent forhold til flere republikanske politikere og haft flere sager i medierne, kan det være noget af en overraskelse.

Før præsidentvalget i 2016 var flere markante republikanere ude offentligt for at udtrykke deres mistro til Donald Trump, og hermed overtale vælgere til at sætte deres kryds andetsteds.

Men for tiden kører det fremad for USA's præsident. Økonomien ser lys ud, arbejdsløsheden er sænket og aktiemarkedet er i vækst. Og det er især noget, de republikanske vælgere ser positivt på.

Og Trumps nye toldregler for importerede varer fra lande som Canada, Mexico og tilmed EU kunne også have skræmt meget af den republikanske støtte væk, men på trods af, at der i kongressen har været republikanere med tvivl om efterfølgerne af det, amerikanske medier beskriver som "Trumps handelskrig", står vælgerne bag deres præsident.

Under sit første år i Det Hvide Hus har Trump forsøgt at afskaffe Obamacare og sænke skatterne. Nu vil han forbedre udsigterne for amerikanske virksomheder og arbejdere, og noget tyder altså på, at han har fået skaffet sig den nødvendige støtte hos partiet, hvor hans nye handelstiltag ikke har mødt meget modstand.