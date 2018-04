Trumps favorit tv-vært sat til vægs i eget show for at skjule klientforhold til præsidentens advokat

SAN FRANCISCO - Man kan sige meget om Sean Hannity.

Han er en af USA's mest kendte tv-værter. Kontroversiel, hadet og elsket. Det sidste særligt af den amerikanske præsident, Donald Trump, som er en trofast seer af Hannitys program på tv-kanalen for den konservative højrefløj, Fox News, hvor præsidenten altid kan være sikker på at blive rost i høje toner, mens hans kritikere bliver sablet ned.

Særligt derfor har det faldet mange for brystet, at Sean Hannity i hemmelighed var klient ved Trumps advokat og fikser, Michael Cohen, som er blevet kendt for at have arrangeret en betaling på 130.000 dollar til pornostjernen, Stormy Daniels, som hævder at have haft et forhold til præsidenten.

Fox News-vært er Trump-advokats hemmeligholdte klient

Oplysningen om Hannity kom frem ved en distriktsdomstol i New York mandag i forlængelse af, at FBI i forrige uge ransagede Cohens kontor, hjem og hotel, hvilket Hannity med vanlig vigør på sit show har kaldt »magtmisbrug af historisk størrelse,« »krig mod præsidenten,« og et bevis for, at målet for FBI's Rusland-undersøgelse er at »vælte Trump«.

Hannity havde dog næppe forventet, at han ville blive sat til vægs for dette på sit eget program. Alan Dershowitz, en professor fra Yale Universitet, var inviteret i studiet for at tale om den bog, som den fyrede FBI-direktør James Comey, netop har udgivet. Men han begyndte med følgende:

»Jeg vil gerne sige, at jeg mener, at du burde have fortalt om din relation til Cohen, når du taler om ham på dit show.«

Vært hos Fox News har vakt vrede blandt Trump-tilhængere

»Du kunne have sagt, at du har bedt ham om rådgivning eller noget. Men jeg mener, at det ville have været meget bedre, hvis du havde været åben om denne relation.«

Hannity afbrød og sagde, at hvis Dershowitz forstod omfanget af forholdet, ville han se, at »det var minimalt.«

»Så skulle du have sagt det. Det ville have været på sin plads, at sige, at det var en minimal relation,« skød Dershowitz tilbage.

»Jeg har ret til privatliv,« svarede Hannity: »Der var tale om så lidt, og det handlede om boligmarkedet. Ikke noget politisk.«

Donald Trumps søn, Donald Trump Jr., er ofte gæst på Fox News. Her er han i tv-studiet. Foto: AP/Richard Drew

Hannity fortsatte i resten af sit program med at nedtone betydningen af afsløringen og latterliggjorde de medier, som brugte en stor del af deres nyhedsflade på at diskutere sagen. Særligt har det undret mange, hvorfor Cohen i retten omtalte Hannity som en klient, mens Hannity hævdede, at Cohen aldrig har repræsenteret ham. Der har været tale om venskabelig rådgivning, der aldrig involverede gebyrer.

Dershowitz er heller ikke den eneste, der har stillet spørgsmål ved Hannitys etik i sagen.

Godt nok har Hannity i årevis vaklet mellem, om han er en journalist eller en konservativ aktivist. »Jeg har aldrig hævdet, at jeg var journalist,« sagde han til New York Times i 2016. I 2017 refererede han i et interview med magasinet Times til sig selv som en »opinionjournalist« og en »kampagnejournalist.« I sidste måned sagde han, at hans show dagligt leverer nyheder, hvilket var en respons på en kollega, som havde beskrevet Fox News’ som underholdning.

Katheleen Bartzen Culver, direktør for Center for Journalistisk Etik ved Wisconsin Universitet, siger, at der ikke er tale »om en lille sag.«

»Vi taler om en af de vigtigste nyhedshistorier, og så fortæller han ikke, at han selv har forbindelser til historien, mens han kommenterer på den. Hans publikum fortjener at vide, hvad der påvirker hans holdninger,« sagde Culver til Politico og tilføjede:

»En nyhedsorganisation bør også have bedre standarder for dets journalister og kommentatorer.«

Også nogle af Fox News faste kommentatorer har været kritiske.

»Hvorfor sagde Sean ikke bare; hey, jeg har en relation til den advokat. Det er et spørgsmål,« lød det fra Juan Williams, en Fox News mere liberale kommentatorer.

Med mindre der kommer flere skadende oplysninger frem, vil sagen dog næppe få Hannitys fans til at slukke for tv’et. Alle ved, at Hannity er en god ven af præsidenten. De to mænd spiller golf sammen. Nogle gange ringer Trump og spørger Hannity om hans holdning.

Men afsløringen eroderer Fox News' evne til at fungere uafhængigt fra Det Hvide Hus, har magasinet The Atlantic advaret i en artikel.

Sådan ser Fox News ledelse ikke på det. I en udtalelse mandag sagde tv-stationen, at selvom det ikke havde været klar over Hannitys »uformelle relation til Michael Cohen,« giver stationen efter en vurdering af situationen fortsat Hannity sin »fulde opbakning.«