Det var ikke med vilje, at Trump udviste 60 russiske diplomater

SAN FRANCISCO - USA’s præsident Donald Trump overraskede mange, da han i forrige uge udviste 60 russiske diplomater.

Ikke bare var tallet højt. Det var meget højere end antallet af udvisninger fra f.eks. Tyskland, Frankrig, som hver viste fire russiske diplomater døren i den koordinerede beslutning blandt 22 vestlige lande for at straffe Moskva for mordforsøget på en tidligere russisk dobbeltspion i Storbritannien.

Nu viser det sig, at det formentlig slet ikke var Trumps hensigt.

Ifølge Washington Post gav præsidenten fra sit golfresort Mar-a-Lago i Florida instrukser om, at USA skulle matche Europas respons.

»Men vi går ikke foran. Vi matcher,« sagde han ifølge en unavngiven kilde til avisen.

USA: Russiske udvisninger er en forværring af forholdet

Dagen efter, da udvisningerne blev meldt offentligt ud, eksploderede Trump i vrede. Præsidenten var rasende over, at medierne portrætterede USA som det land, der havde taget de hårdeste skridt.

Hans rådgivere forsikrede ham om, at det amerikanske tal svarede nogenlunde til antallet af udvisning fra Europa.

Fakta: Disse lande udviser russiske diplomater

»Jeg er ligeglad med det totale tal,« svarede Trump og henviste til tallene fra Frankrig og Tyskland og beskyldte i en strøm af bandeord sine folk for at have vildledt ham.

Rusland lover diplomathævn mod USA - men ønsker også dialog

Hændelsen markerer ifølge Washington Post et vendepunkt i Det Hvide Hus’ håndtering af Rusland, men markerer også spændingerne i hjertet af Trump-regeringen som følge af præsidentens instinktive modstand mod at sanktionere russerne.

Siden er forholdet mellem Moskva og Washington dog kun blevet værre.

Fredag gennemførte USA - trods modstand fra Rusland - sammen med Frankrig og Storbritannien et luftangreb for at ødelægge Syriens kemiske våbenprogram.

USA’s FN-ambassadør Nikky Haley advarede lørdag i FN’s Sikkerhedsråd, at USA stod parat til at gøre det igen, såfremt regimet ikke stoppede med at forgifte sin egen befolkning.

Og søndag meddelte hun, at der også er yderligere sanktioner på vej mod Rusland som følge af dets støtte til Syriens kemiske våbenprogram.n