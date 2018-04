Trump antyder at tidligere FBI-chef burde fængsles

Præsident Donald Trump udsender søndag rasende tweets mod James Comey kun få timer før et tv-interview med den tidligere FBI-chef om hans kommende bog.

I et tweet antyder Trump, at Comey burde fængsles og kalder ham "den VÆRSTE FBI-direktør nogensinde".

TV-stationen ABC har allerede offentliggjort en lille del af interviewet med Comey, som blev fyret af Trump sidste år.

Trump vil have retsforfulgt den tidligere FBI-chef James Comey: »Han er en løgnagtigt slimklat«

Her fortæller den tidligere FBI-leder, at han troede, at demokraten Hillary Clinton ville vinde præsidentvalget i 2016. Det spillede ind, da han to uger før valget meddelte, at han havde genåbnet en undersøgelsen om Clintons e-mails.

- Med andre ord, så tog han en beslutning baseret på den kendsgerning, at han troede, hun ville vinde, og at han ønskede et job. Slimklat!, skriver Trump på Twitter.

Han skriver videre, at "store spørgsmål i Comeys dårligt anmeldte bog bliver ikke besvaret, som hvorfor han har afsløret fortrolige oplysninger (fængsel), hvorfor han løj over for Kongressen (fængsel)".

Interviewet på ABC med Comey bliver vist natten til mandag dansk tid.

Fyret FBI-chef: Trump har forvandlet USA til »en skovbrand« I ny bog fælder James Comey hård dom over USA’s præsident. Trump var besat af idéen om at få dræbt rygterne om hans omgang med prostituerede i Moskva, hævder Comey.

Comeys bog "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" udkommer tirsdag, og forudbestillinger på bogen placerer den allerede som nummer et på salgslisterne.

I bogen fortæller Comey, at Trump forsøgte at presse ham i efterforskningen af sagen om mulig russisk valgindblanding.

Han lader klart forstå, at det ikke er en statsmand, han har mødt i Det Hvide Hus.