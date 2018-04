Vigtigste øjeblikke fra Pompeos høring: »Vil du sige præsidenten imod eller være en rygklapper?«

SAN FRANCISCO

Mike Pompeo har som CIA-direktør udviklet et nært forhold til den amerikanske præsident, Donald Trump. Han er dagligt troppet op i Det Hvide Hus for at briefe præsidenten om den seneste udvikling. Og ofte har Trump bedt Pompeo om at blive bagefter for at gøre ham selskab ved andre møder.

Et af de spørgsmål, som Trumps nominerede kandidat til at blive USA's næste udenrigsminister blev mødt med torsdag ved en godkendelseshøring i Senatets udenrigsudvalg, var derfor, om Pompeo vil forsøge at tøjle Trumps ofte impulsive handlinger på den globale scene. Eller styrke dem.

»Mange stærke stemmer er blevet fyret eller har sagt op,« sagde udvalgets republikanske formand, Bob Corker.

»Det er fair, at medlemmer spørger, om dit forhold (til præsidenten, red.) er baseret på en direkte, sund og gensidig dynamik, eller om det er baseret på en ærbødig villighed til at give efter for at komme overens.«

Trump udskifter moderat udenrigsminister med høg USA’s nye udenrigsminister hedder Mike Pompeo. Den nu tidligere CIA-chef er på bølgelængde med præsidentens ønske om en hård udenrigspolitisk linje.

Eller som Robert Menendez, en demokrat fra New Jersey, udtrykte det: »Er du parat til at sige præsidenten imod? Eller vil du være rygklapper?«

Pompeo er en erfaren herre. Under høring torsdag en var det tydeligt, at han ikke ville sige præsidenten direkte imod. Han afviste også at kommentere på de igangværende undersøgelser af Ruslands indblanding i det amerikanske valg, som Trump har kaldt en heksejagt, og som har fået præsidenten til at angribe FBI.

Men den nominerede udenrigsminister formåede alligevel at gå op imod beskrivelse af sig selv som en ja-hat ved at påpege, at han havde været i stand til at »overtale« præsidenten, når de var uenige, og fremhævede deres nære forhold som en fordel, herunder fordi en udenrigsminister har mere pondus, når det er klart, at præsidenten bakker ham op.

Trumps nomonerede til at blive USA's udenrigsminister, CIA-direktør Mike Pompeo, indtager den varme stol i Senatet til sin godkendelseshøring. Alex Brandon

»Mit forhold til præsident Trump skyldes én ting. Vi har vist ham værdien af CIA. Og jeg har til hensigt at sikre, at udenrigsministeriet vil blive ligeså vigtigt for præsidentens politikker og USA's nationale sikkerhed,« sagde Pompeo.

Her er de vigtigste udtalelser fra høringen:

Pompeo vil give udenrigsministeriet pondus igen

Under høringen tegnede Pompeo en skarp kontrast mellem sig selv og forgængeren Rex Tillerson. Pompeo kaldte det demoraliserende, at Tillerson har ladet en stribe stillinger stå ubesatte, og sagde, at han vil arbejde for hurtigt for at lave om på dette.

Et af de mest opsigtsvækkende eksempler er ambassadørposten i Sydkorea, som mange har fremhævet som en svaghed med det forestående topmøde med Nordkorea.

Pompeo sagde også, at ville gøre USA til diplomatisk verdensleder igen og gøre udenrigsministeriet til en central spiller i nationale sikkerhedsbeslutninger - ligesom CIA, som han leder nu.

Pompeo modsagde Trump omkring Rusland

Adspurgt, om han var enig med et tweet fra Trump om, at det dårlige forhold med Rusland er udløst af den »falske og korrupte Rusland-undersøgelse,« svarede Pompeo, at »den historiske konflikt mellem USA og Sovjetunionen – og nu Rusland – var udløst af Ruslands dårlige opførsel.«

Flere senatorer påpegede, at kongressen har pålagt Trump-regeringen at gennemføre en række sanktioner mod Rusland, hvilket endnu ikke er sket. Pompeo svarede, at de skridt, som Trump-regeringen allerede har taget, viser, at den tager truslen fra Rusland alvorligt. Men han tilføjede, at USA skal fortsætte med at straffe Rusland med sanktioner, fordi »Vladimir Putin tydeligvis ikke har forstået budskabet.«

Står det til den 54-årige Pompeo, skal udenrigsministeriet i Washington D.C. have en langt større rolle i amerikansk sikkerhedspolitik. Foto: AP/Jacquelyn Martin

I en udveksling med senator Ron Johnson, en republikaner fra Wisconsin, sagde CIA-direktøren også, at Ruslands "indtrængen" i Østeuropa skal stoppes, og erklærede sig enig i, at Rusland forsøgte at påvirke det amerikanske valg samt har forsøgt at påvirke valg i en række andre vestlige lande.

Nordkorea udgør den mest akutte trussel mod USA

Pompeo erklærede sig enig i udtalelser fra forsvarsministeren, James Mattis, om, at Nordkorea er den mest akutte trussel mod USA.

Han sagde også, at han ikke advokerer for et regimeskifte, men vil fortsætte med at bruge pres som et værktøj til at opnå et »succesfuldt, diplomatisk resultat i Nordkorea.«

Parat til at trække sig ud af atomaftalen med Iran

Pompeo har altid været modstander af den flerstatslige atomaftale med Iran, som Trump har sagt, at han vil trække sig ud af efter 12. maj, hvis Iran ikke går med til en række nye restriktioner.

Under høringen anerkendte Pompeo, at Iran »teknisk set ikke har brudt aftalen«, men sagde, at han støtter, at USA uden en forbedring trækker sig ud. Han undlod at svare på, om han i så fald mener, at det skal ske efter 12. maj.

»Hvis jeg bliver godkendt, vil det være en øjeblikkelig, personlig prioritet at arbejde med partnere for at se, om et fiks er opnåeligt,« sagde han, hvilket kan høres som opblødning i forhold til tidligere udmeldinger.

Da Trump vandt præsidentvalget, skrev Pompeo på Twitter, at han så frem til at rulle »den katastrofale aftale tilbage.«

Ville ikke sige, om Trump har bedt ham blande sig i Rusland-undersøgelsen

Washington Post skrev i juni, at Trump havde bedt Pompeo om at overtale daværende FBI-direktør James Comey, der senere blev fyret, til at ikke at undersøge Trumps daværende nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Adspurgt nægtede Pompeo at tale om alt relateret til de igangværende Rusland-undersøgelser. Han kaldte det upassende, fordi han som CIA-direktør havde bidraget til undersøgelsen og også er blevet interviewet af den særlige undersøger, Robert Mueller.

»Jeg vil ikke kommentere på samtaler, som præsidenten og jeg havde. Jeg mener, at det er passende for en præsident i sådan en sammenhæng at kunne have samtaler med sine ledere,« sagde han, men tilføjede, at præsidenten aldrig har »bedt« ham om at »gøre noget,« som han »opfattede som upassende«.

Den republikanske formand for Senatets udenrigsudvalg Bob Corker og demokraten Bob Menendez bad begge Pompeo svare på, at han er vil tale Trump imod, hvis han er uenig. Foto: AP/Alex Brandon

I en anden udveksling blev Pompeo spurgt, om han vil gå i protest, hvis Trump fyrer Mueller eller vicejustitsminister Rod Rosenstein, som fører tilsyn med undersøgelsen. Spørgsmålet var udledt af, at Pompeo igen og igen har talt om vigtigheden af retssamfundet.

CIA-direktøren svarede, at han ikke havde tænkt over det: »Men mit instinkt fortæller mig, at min pligt til at fortsætte med at tjene som USA's øverste diplomat vil være mere vigtig i en tid med national, politisk uro.«

Trump kan angribe Syrien uden at bede om kongressens støtte

Pompeo sagde, at Trump kan beordre et angreb uden kongressen.

»Men mine holdninger har ikke ændret sig,« fortsatte han og påpegede, at han stadig mener, at både Det Hvide Hus og Kongressen bør være involveret i at bemyndige militære aktioner.

Pompeo tilføjede, at forsvaret står stærkere, »hvis den samlede amerikanske regering samarbejder og tillader aktiviteter.«

Pompeo afviste, at han var en krigshøg

Pompeo er ofte blevet beskrevet som en krigshøg, men torsdag advokerede han for, at et »utrætteligt diplomati« skal arbejde for at gennemføre Det Hvide Hus udenrigspolitiske mål og sagde, at krig »altid er den sidste udvej.«

»Jeg ved af egen erfaring, at det kræver smertefulde ofre for vores mænd og kvinder i uniform. Så når journalister – mange har aldrig mødt mig - beskriver mig som en krigshøg eller værre, så ryster jeg på hovedet. Der er få, som gruer mere for krig, end os, der har gjort tjeneste,« sagde han.

Holdning til homoseksuelle

Pompeo blev presset af den demokratiske senator Cory Booker fra New Jersey om sine tidligere udtalelser om, at ægteskab mellem homoseksuelle er forkert.

»Det fortsætter jeg med at mene,« svarede Pompeo, men afviste at kommentere på, om han også mener at sex mellem homoseksuelle er en perversion. I stedet sagde Pompeo, at han som CIA-direktør og leder andre steder har vist, at han behandler alle lige uanset religion, køn eller seksuel orientering.

Imod klimaaftalen fra Paris

Pompeo støtter Trumps beslutning om at trække USA ud af klimaftalen fra Paris, fordi den lagde unødvendige byrder på USA.

USA har pligt til at hjælpe Ukraine

Pompeo svarede ja til, at USA har pligt til at hjælpe Ukraine med at forsvare det suverænitet over for Rusland.

WikiLeaks

Pompeo svarede ja til beskrivelsen af hjemmesiden WikiLeaks som en fjendtlig ikke-statslig aktør.

I USA's interesse at sprede demokrati

Pompeo accepterede beskrivelsen af Kina, Rusland, Iran, Nordkorea og ekstrem islamisme som USA's største udenrigspolitiske udfordringer, ligesom verden er en konkurrence mellem autoritære styrer og demokrati. Derfor er arbejdet på at fremme demokrati i verden ikke bare godt.

»Det er et vigtigt redskab for amerikansk interesser,« sagde Pompeo.