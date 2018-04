Højdepunkterne fra Zuckerberg-høringen: Betuttet Facebook-grundlægger fik aktien til at smile igen

SAN FRANCISCO – Siddende foran en hob af fotografer, mens han afventede 44 kritiske senatorer, så Facebook-grundlæggeren, Mark Zuckerberg, en smule bleg og betuttet ud.

Men i de følgende fem timer formåede den 33-årige tech-chef i hans første høring i Senatet nogensinde at ryste nervøsiteten af sig og at sno sig behændigt igennem spørgeregnen uden om at komme med konkrete løfter eller rode sig ud i pinlige svar.

Som resultat steg Facebook-aktien under høringen med næsten 17 mia. dollar, hvilket er lidt af et vendepunkt oven på den storm, som selskabet har været ude efter afsløringen af, at informationer til 87 mio. brugere er blevet lækket til virksomheden Cambridge Analytica.

Her er nogle af de vigtigste udtalelser fra høringen.

Undskyld:

Zuckerberg begyndte med at sige undskyld. Han sagde, at Facebook har været for idealistisk og optimistisk omkring alt det gode, der er ved at forbinde folk, mens der var for lidt fokus på risikoen for misbrug.

»Det er min fejl. Og jeg undskylder. Jeg grundlagde Facebook. Jeg driver det. Jeg er ansvarlig.«

Regulering:

Zuckerberg erklærede sig åben over for mere regulering fra Kongressen, hvis det var den rigtige regulering.

Facebook har tidligere sagt, at det vil udrulle EU’s regler for privat databeskyttelse for brugere. Tirsdag gav Zuckerberg dog kun en lunken tilslutning til den europæiske tilgang: Europa gør »noget« rigtigt, sagde han, hvilket udløste latter i salen.

»Vores holdning er ikke, at regulering er skidt. Vores spørgsmål er, hvad er den rigtige ramme. Ikke om der skal være én,« fortsatte Zuckerberg.

Bedre overblik for brugere:

Flere senatorer advarede Facebook om at gøre reglerne mere klare for brugere, så det er klar for alle, hvad de siger ja til:

»Et minimum er, at brugere har viden til at kunne tage en informeret beslutning om, hvorvidt de vil dele deres date, og hvordan den bruges. Status quo fungerer ikke længere,« sagde den republikanske formand for retsudvalget, Chuck Grassley.

John Kennedy, en anden republikaner, kaldte Facebooks brugeraftaler umulige at forstå og opfordrede Zuckerberg til at skrive det, så folk forstår det.

»Der vil komme en masse forslag om regulering af Facebook. Det er op til dig at beslutte, om de får opbakning.«

Flere senatorer signalerede i den sammenhæng, at det var et brud på dataloven, at 87 mio. brugere ender med at dele deres data på baggrund af, at 300.000 brugere gik ind på en app og sagde jag til at dele data fra både sig selv og deres Facebook-venner.

Efter dette skete, informerede Facebook hverken USA’s datamyndigheder eller brugerne. I stedet blev sagen lukket ned, efter at Cambridge Analytica havde lovet at slette informationerne.

Zuckerberg sagde, at det set i bagspejlet var en fejl. Han sagde også, at det var Facebooks holdning, at den havde overholdt loven, men at systemet var dårligt designet og siden er blevet ændret.

Facebook ved ikke, om der er flere Cambridge Analytica-situationer:

Republikaneren Chuck Grassley ville vide, hvor mange andre gange Facebook uretmæssigt har delt informationer med eksterne selskaber. Men i stedet for at levere et tal sagde Zuckerberg, at selskabet er i gang med at kulegrave alle apps, som har haft adgang til Facebook-informationer.

»Vi vil undersøge titusinder af apps. Hvis vi finder mistænkelige informationer, laver vi en fuld audit. Og hvis der er sket upassende deling af informationer, så vil app'en blive forbudt adgang til Facebook. Fremadrettet vil vi meget mere jævnligt lave stikprøver.«

Zuckerberg erkendte også, at det ikke kun var Cambridge Analytica, der købte adgang til informationer om de 87 mio. Facebook-brugere.

Professor Aleksandr Kogan, der indsamlede informationerne via en godkendt app, solgte det også til en stribe andre selskaber såsom AggregateIQ.

Sikre at andre lande ikke misbruger Facebook:

Zuckerberg kaldte dette en af de vigtigste ting lige nu. For at bekæmpe det, har Facebook indført nye regler: Købere af politiske reklamer i USA skal vise amerikansk id, ligesom Facebook vil bekræfte deres lokation.

»Noget af det, jeg fortryder mest, er, at Facebook var langsom til at identificere de russiske informations-operationer i 2016,« sagde Zuckerberg.

Ingen modbølge fra Facebook-brugere:

Selvom sagen har udløst en kampagne for at slette Facebook-konti, har Facebook ikke mærket en stor modreaktion, sagde Zuckerberg.

Døren sat på klem for reklamefri Facebook-konti.

Zuckerberg fastholdt, at Facebook fungerer bedst som en gratis platform, som finansieres via reklamer. Men han satte døren på klem for, at Facebook vil oprette mulighed for, at brugere mod et gebyr kan blive fri for reklamer.

Er Facebook en tech-selskab eller en udgiver?

Svaret kan være afgørende for, hvilken form for regulering, Facebook kan blive konfronteret med, sagde den republikanske senator Dan Sullivan.

Zuckerberg svarede tech-selskab. Tidligere under høringen sagde han dog også, at Facebook er ansvarlig for indholdet på sin platform. Dette indikerer en ny kurs. Tidligere har Facebook altid fastholdt, at den kun leverer en platform til indhold.