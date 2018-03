Cosbys advokater vil have telefonsamtale om overgreb afvist

Bill Cosbys advokater vil ikke have, at sagens nævninge hører en telefonsamtale fra januar 2005, hvor sagsøger Andrea Constand påstår, at hun for første gang fortalte sin mor om komikerens overgreb mod hende omkring et år tidligere.

Den amerikanske skuespiller og komikers advokater argumenterede tirsdag for, at det, der blev sagt under opkaldet, er "forlydender" og ikke bør nævnes under Cosbys retssag.

Andrea Constand og hendes mor, Gianna, vidnede om den pågældende telefonsamtale under den første retssag mod Bill Cosby sidste år, der endte med at blive erklæret ugyldig i juni.

En dommer i Norristown, Pennsylvania, måtte således opgive at nå frem til en afgørelse, fordi nævningene i sagen efter fire dages votering ikke kunne nå til enighed.

I telefonsamtalen fortæller Andrea Constand sin mor, at Bill Cosby gav hende tre blå piller, før han begik et seksuelt overgreb mod hende i Cosbys hjem i en forstad til Philadelphia i 2004.

Bill Cosby er anklaget for tre tilfælde af seksuelle overgreb, der hver kan give op til ti års fængsel samt en bøde på 25.000 dollar.

I alt har omkring 60 kvinder anklaget den 80-årige Cosby for at have udsat dem for seksuelle overgreb.

Mange af sagerne er dog juridisk forældet, og sagen i Pennsylvania er derfor den eneste, som indtil videre har ført til en strafferetlig behandling.

Cosby har gennem hele det lange forløb fastholdt, at kvinderne frivilligt havde sex med ham.

Valget af nævninge til den nye retssag begynder 2. april.

Er der et sexmonster inde i Bill Cosby? »Hans hånd bevægede sig frem og tilbage i min skede« Den populære tv-stjerne risikerer 10 års fængsel for sexovergreb.

Komikeren har hyret Tom Mesereau som sin advokat. Mesereau fik den afdøde popstjerne Michael Jackson frikendt for pædofilianklager i en meget omtalt sag fra 2005.

Tom Mesereau har tidligere sagt til netværket MSNBC, at Cosbys sag ligner Michael Jacksons skandalesag en hel del.

Han har ligeledes sagt til netmediet TMZ, at han mener, at sagen mod Cosby er "tynd", og at det er "spild af tid" at genoptage den.