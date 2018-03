Video: Menneskebølge af teenagere kræver strammere våbenlove

WASHINGTON

Maliya fløj til Washington fra Portland i Oregon. Nicole og hendes veninder kørte ti timer fra New Hampshire. Og Melda tog turen nordpå fra Parkland i Florida.

Alle sammen med det samme håb op, at det denne gang vil lykkes at råbe amerikanske politikere op. At USA ikke skal igennem nye tragedier med masseskyderier, før de folkevalgte vender ryggen til den magtfulde våbenlobby NRA og strammer supermagtens lempelige våbenlove.

Inspireret og anført af overlevende fra massakren i februar med 17 døde på Stoneman Douglas gymnasiet i Parkland i Florida mødte hundredtusinder op for at deltage i ”March for our lives” demonstrationer i byer tværs over USA.

Den største demonstration i Washington havde anslået 500.000 deltagere. Foto: Alex Brandon/AP

Teenagerne fra Florida har med en forbløffende styrke været i stand til at påvirke debatten i USA, og deres pres var den direkte årsag til, at politikerne i statsparlamentet i Florida hævede mindstealderen for køb af halvautomatisk AR-15 rifler fra 18 til 21 år.

Derimod har det været sværere at råbe såvel Det Hvide Hus som Kongressen op. Præsident Trump har fokuseret på et meget omstridt forslag om at bevæbne lærere, mens Kongressen indtil videre har nøjedes med at bevilge 100 mio. dollars til yderligere skolesikkerhed.

De unge og et flertal af amerikanere i adskillige meningsmålinger kræver mere. De kræver love om robuste baggrundstjek, så våben ikke falder i hænderne på kriminelle eller psykisk ustabile personer. Mange i menneskehavet i Washington krævede forbud mod kraftige, halvautomatiske rifler.

6 minutter og 20 sekunder

For at vise, at de ikke er i lommen på politiske interesser, fik kun unge adgang til talerstolen, hvor de leverede tårevædede taler. Som da en elev fra Stoneman Douglas gymnasiet fik hele demonstrationen til at synge ”happy birthday” for en af de 17 døde.

Eller da gymnasieeleven Emma Gonzalez, som hele USA nu kender, holdt seks minutter og tyve sekunders tavshed for de skolekammerater, der blev dræbt under gerningsmanden, Nikolas Cruz, seks minutter og 20 sekunders blodrus.

Også Martin Luther Kings ni-årige barnebarn, Yolanda Renee King, kom på scenen med sin egen drøm om en våbenfri verden.

»Hvis politikerne ikke efterkommer folkets ønsker, må vi stemme dem ud. Dette er kun begyndelsen på bevægelsen,« sagde Cameron Kasky fra gymnasiet i Florida, en af talsmændene for de unge, ved den største demonstration i Washington med anslået 500.000 deltagere.

Med samme udsigt til Kongressen sagde en anden elev, David Hogg, at man nærmest kan høre politikerne ryste i bukserne over alle de unge, der har fået stemmeret ved midtvejsvalget til november.

»Lad os sætte USA over våbenlobbyen NRA. Vi stopper ikke, før alle amerikanere kan leve uden frygt. Vi kan, og vi vil ændre verden,« sagde den 17-årige, mens demonstranterne råbte, at de kræver forandring.

Mange af de skoleelever, som Jyllands-Posten talte med, fortalte, at de faktisk ofte er bange for at gå i skole, fordi de ikke ved, om de pludseligt vil befinde sig midt i et skyderi.

16-årige Meredith Minnick deltog i demonstrationen i Washington. Foto: Anne Hollande

16-årige Meredith Minnick fik tårer i øjnene, da hun fortalte, at der for et par uger siden var en elev i hendes klasse, der rettede trusler mod skolen. Hun ved ikke, hvad der skete med ham.

»Vi skal have strammet lovene, så vi ikke hver dag skal gå i skole med frygten for at blive dræbt. Jeg synes bare, at det ikke skulle være så let for en 18-årig at skaffe et skydevåben.«

Ifølge en undersøgelse foretaget af Washington Post har 187.000 amerikanske unge direkte eller indirekte været udsat for skyderier siden det første store skyderi på Columbine High School i 1999. De har været som elever på mindst 193 skoler og universiteter, der har været hjemsted for skyderier, der har mærket mange for livet.

Stolte over børn

NRA eller National Rifle Association, der hvert år betaler millioner af dollars til navnlig republikanske politikere for at sikre, at våbenlovene ikke strammes, var et hovedmål for vreden. »NRA er en terrororganisation« og »NRA er ikke USA«, stod der på hjemmelavede bannere.

Isabelle Cutting. Foto: Anne Hollande

16-årige Isabelle Cutting fra Illinois fortalte, at der flere gange har været våbentrusler mod skoler i hendes område: »Vi har brug for politikere, der er villige til at vedtage love, der forhindrer folk i at købe våben. Måske ikke et totalforbud, men i et perfekt samfund skulle folk ikke have lov til at have våben.«

I USA er retten til at købe og bære våben garanteret i forfatningen, men en række stater har indført skrappe begrænsninger, og Kongressen er frit stillet til at skærpe regler for baggrundstjek.

»Løsningen er at forbyde kraftige rifler, som ingen har brug for. Vi skal have grundige baggrundstjek, som ikke varer tre dage, men en måned. Vi skal ikke bevæbne lærere, de er der for at undervise,« sagde Melda Kaganowick på 59 fra Parkland i Florida.

Melda Kaganowick på 59 fra Parkland i Florida. Foto: Anne Hollande

»Vi er stolte af vores børn i Parkland. De er fast besluttede på, at det her skal føre til noget, og det er på høje tid. Man siger, at børn ikke skal være stædige, men vi er glade for, at de er stædige.«