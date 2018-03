Forskeren der satte gang i Facebook-skandalen: »Jeg bliver brugt som syndebuk«

Det var ham, der stod bag den app, der gjorde det muligt for det britiske analyseselskab Cambridge Analytica at indsamle personlige data fra 50 mio. Facebook-brugere, og det var ham, der trak oplysningerne ud af Facebook og gav dem videre til Cambridge Analytica.

Den moldovisk-fødte forsker, Aleksandr Kogan, fra Cambridge University, erkender at have videregivet oplysningerne, men fortæller i et radioprogram på BBC, at han fik at vide af Cambridge Analytica, at det, han foretog sig, var lovligt.

Dine oplysninger på Facebook er »en guldgrube« - se her, hvordan du finder dem

»Min mening er, at jeg bliver brugt som syndebuk af både Facebook og Cambridge Analytica. Helt ærligt så troede vi, at vi handlede helt, som vi skulle. Vi troede, vi gjorde noget, der var helt normalt,« siger han i programmet.

Facebook har udtalt, at Kogan overtrådte alle regler, da han, via den app han havde udviklet, overførte data til Cambridge Analytica, og derfor annoncerede virksomheden i sidste uge, at både Kogan og Cambridge Analytica er blevet suspenderet fra Facebooks platform.

Facebook-skandale: Cambridge Analytica har over 3.000 ”datapunkter” på hver voksen amerikaner Tidligere rådgiver for Bill Clinton advarer mod den teknologiske udviklings skyggesider.

Ifølge Cambridge Analytica var det Kogans idé at udvikle app'en og at trække personlige data ud Facebook, men det afviser Kogan kategorisk.

»Det er det pure opspind. De kontaktede mig og skrev betingelserne for, hvordan app'en skulle laves med henblik på at kunne bruge dataene fra Facebook. Det var dem, der sørgede for juridisk rådgivning om, at det hele var i orden,« siger han men erkender dog samtidig, at han burde have sat spørgsmålstegn ved deres forklaring.

De stjålne data kan bl.a. kan bruges til at lave psykologiske profiler af Facebook-brugerne, så politiske budskaber kan målrettes mere præcist, og flere medier har, siden skandalen begyndte at rulle, skrevet, at Cambridge Analytica har brugt oplysningerne til at hjælpe Donald Trump under præsidentvalgkampen. Det nægter analysevirksomheden.

Analyse: Sådan slår den gamle verden igen mod tech-giganterne Politikerne vil generobre magten fra Facebook og Google.

I en pressemeddelelse skrev Cambridge Analytica lørdag, at de nægter at have gjort noget galt, og de påstår, at de ikke har indsamlet data fra Facebook. Virksomheden forklarer, at den har slettet al data som den modtog fra Kogan.

Dog besluttede virksomheden tirsdag at suspendere sin administrerende direktør, Alexander Nix, med øjeblikkelig virkning og igangsatte samtidig en intern undersøgelse af virksomhedens brug af oplysninger fra Facebook.

Facebooks administrerende direktør, Mark Zuckerberg, har indtil videre ikke ønsket at kommentere sagen om datatyveriet fra de 50 millioner brugerprofiler.