Big power: Verdens største flymotor har fløjet sin første tur

General Electric har i årtier været leverandør af flymotorer, og nu kommer firmaet med en opdatering af de større.

Motoren hedder GE9X, en kæmpe, der skal afløse nogle af de ældste motorer, fabrikanten har på markedet. Den nye motor er ikke bare stor, men også langt mere effektiv, miljørigtig og støjsvag. Den er udset til at hænge på vingerne af Boeing 777X-fly, der ventes at komme i luften i starten af 2019. Derfor var det ikke på den nye model man testede den kommende motor, men i stedet på en Boeing 747, hvor den overtog én af de fire motorers plads under den ene vinge.

Testen, der varede i mere end fire timer, forløb uproblematisk. General Electric har ellers haft nogle udfordringer undervejs i byggeprocessen og motoren er allerede flere måneder forsinket i forhold til planen. Derfor har Boeing også allerede erstatningsmotorer klar til prototypen, der netop nu bygges i Everett udenfor Seattle i USA.

Begge producenter forsikrer dog, at hverken motor eller fly vil blive forsinket i processen mod godkendelse og produktion.

Læs mere om den store flymotor her - og læs mere om Boeing 777X lige her.

