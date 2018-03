Kan Moskva slukke for strømmen i USA? Nye amerikanske anklager mod Rusland

SAN FRANCISCO - Da USA torsdag ramte Rusland med nye sanktioner, fokuserede de fleste på, at det var en straf for Ruslands arbejde for at påvirke det amerikanske præsidentvalg.

Men Trump-regeringen kom også med en anden begrundelse.

USA indfører sanktioner mod russere for valgindblanding

Siden marts 2016 har russiske hackere gentagne gange angrebet USA’s infrastruktur, herunder energisektoren, atomkraftværk, vandsektoren, flykontrolnetværk og vigtige dele af USA’s industri.

Det fremgår af en teknisk rapport fra Homeland Security (ministeriet for national sikkerhed) og FBI. Og den udpeger uden forbehold regeringen i Moskva til at stå bag disse angreb, der potentielt giver mulighed for at sabotere, lukke for strømforsyningen eller skabe anden kaos, når Rusland måtte ønske det.

»I hvert fald siden marts 2016 har russiske regerings-cyberaktører angrebet regerings-enheder og flere sektorer i USA’s vigtige infrastruktur,« lyder det i rapporten.

Dette er ikke bare fiktion.

Det oplevede Ukraine en uge før jul i 2016, da en virus, der havde gemt sig i softwaren til et transformeranlæg, blev aktiveret og tog strømmen i store dele af landets hovedstad, Kiev.

Kun én gang tidligere havde verden set så sofistikeret en virus, da USA og Israel brugte ”Stuxnet” til at ødelægge iranske atomcentrifuger, men denne gang, sagde eksperter, pegede sporene mod Moskva.

På dette område gør Rusland Vesten virkelig bange Vesten er Rusland overlegen på konventionelle våben, men forholdet er mere jævnbyrdigt på cyberområdet.

Og i USA har den form for våben potentiale til et Pearl Harbour-lignende angreb, der kan lamme USA, advarede Leon Panetta, tidligere CIA-chef og tidligere forsvarsminister, over for CNN:

»Det er det, Rusland ser på, og som jeg er sikker på, at Kina og Iran også gør,« sagde han:

»Og forstå dette: Du kan plante virus, som kan sidde i en computer i årevis og så aktivere den, når den skal bruges. Så USA er nødt til både at være i defensiven og offensiven og gøre klart for disse lande, at vi har potentiale til at gøre det imod dem også.«

Rapporten fra Homeland Security og FBI fremhæver to separate mønstre i hackernes måde at operere på.

Energisektoren, både i USA og Europa, bliver f.eks. angrebet af sofistikerede grupper.

Samtidig forsøger hackere at sikre sig adgang ved at angribe underleverandører til disse sektorer, hvor sikkerhedsnetværkene ikke er nær så gode.

Hackere angreb også netværk til at kontrollere flytrafik. Foto: AP/Jeff Chiu

Mens USA’s sikkerhedsmyndigheder tidligere har advaret om risikoen for dette, er det første gang, at USA officielt beskylder Moskva for at hacke USA’s infrastruktur.

I USA’s energisektor begyndte alarmer om en hackerkampagne at blive sendt rundt i juli sidste år.

»Folk mistænkte Rusland for at stå bag, men denne udmelding fra regeringen vejer tungt,« sagde Ben Read, chef for cybersikkerhed i firmaet FireEye til Reuters.

Højspændingsledninger i Elsworth, Kansas, går igennem et område med vindmøller. Angreb med virus kan bruges til at slukke for strømmen, advarer en rapport fra USA's ministerium for national sikkerhed, Homeland, og FBI. Foto: AP/En Charlie Riedel

En kilde i Homeland Security afslører også til nyhedsbureauet, at angrebene stilnede af i efteråret, da en rapport fra det amerikanske cybersikkerhedsselskab Symantic for første gang beskrev, hvad der foregik, og navngav en af hackergrupperne bag som Dragonfly.