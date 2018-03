Tillerson og Trump: Fem af deres største sammenstød

SAN FRANCISCO - USA's nu afgående udenrigsminister Rex Tillerson, har haft flere sammenstød med præsident Donald Trump, og de to mænd var på en række afgørende områder også uenige om den politiske kurs. Her er fem af deres største sammenstød:

1. Idiot-kontroversen

Medier rapporterede i oktober, at Tillerson på et møde i Pentagon med præsidentens nationale sikkerhedshold åbent havde kritiseret Trump og kaldt ham en »idiot.«

Tillerson nægtede at kommentere på dette og har således hverken be- eller afkræftet det, hvilket ifølge amerikanske medier også gjorde Trump vred.

2. Diplomati og Nordkorea

Trump brugte sidste år en hård retorik over for Nordkorea, mens Tillerson forsøgte at opbygge diplomatiske kanaler. Men umiddelbart efter, at udenrigsministeriet sagde, at der stadig var forbindelser til Pyongyang, hånede Trump ham via Twitter.

»Jeg sagde til Rex Tillerson, vores vidunderlige udenrigsminister, at han spilder sin tid ved at forsøge at forhandle med lille Rocketmand. Spar din energi, Rex,« lød det fra præsidenten.

Manglen på kommunikation om Nordkorea blev i sidste uge udstillet igen. Fra sin rundrejse i Afrika sagde Tillerson, at muligheden for forhandlinger med Nordkorea lå langt ude i fremtiden. Få timer efter takkede Trump ja til en invitation fra Kim Jong-un til at forhandle ved et topmøde.

3. Spændinger over Qatar

Saudi Arabien, De forenede Arabiske Emirater, Bahrain og Egypten hævdede i juni sidste år, at Qatar støtter Iran og islamiske ekstremister. De fire lande oprettede derfor en blokade, hvilket hurtigt førte til mangel på alt fra kylling og yoghurt. Qatar er en allieret til USA og lægger jord til en amerikansk flyvebase, så Tillerson opfordrede til en opblødning af blokaden, hvilket Trump straks underminerede med et tweet, der beskyldte Qatar for at finansiere terrorisme på et højt niveau.

4. Saudiske massearrestationer

Trump og Tillerson havde diskuteret Saudi Arabien, da de i begyndelsen af november sidste år var i Japan sammen. Men da landets kronprins senere på måneden arresterede 11 prinser, fire ministre og en stribe forretningsfolk og tidligere ministre, ulejligede præsidenten sig ikke til at konsultere sin udenrigsminister for at få mere viden situationen, inden han reagerede.

I to tweets fastslog han, at han havde stor tillid til kong Salman og den saudiske kronprins: »De ved præcis, hvad de laver: Nogle af de arresterede har malket systemet i årevis.«

5. Rusland-politik

Tillersons retorik over for Rusland har ofte været hårdere end Trumps. Sidste forår sagde udenrigsministeren, at USA’s sanktioner mod Moskva for at annektere Krim vil blive opretholdt, indtil russerne giver halvøen tilbage til Ukraine. I januar sagde han, at Rusland »ultimativt bærer ansvar« for de kemiske angreb, som den syriske regering beskyldes for at stå bag mod civile.

Mandag, hvor Tillerson efter sigende vidste, at han ville blive fyret, sagde han om Ruslands formodede rolle i et likvideringsforsøg med nervegas på en tidligere russisk dobbeltspion i Storbritannien: »Vi er forargede over, at Rusland igen synes at have engageret sig i sådan en form for opførsel. Fra Ukraine til Syrien og nu Storbritannien. Rusland forsætter med at være en uansvarlig kraft for ustabilitet i verden og har åbenlyst ingen respekt for andre nationers suverænitet.«

Trump udskifter moderat udenrigsminister med høg USA’s nye udenrigsminister hedder Mike Pompeo. Den nu tidligere CIA-chef er på bølgelængde med præsidentens ønske om en hård udenrigspolitisk linje.

Trump har offentligt kun sagt, at han »vil fordømme Rusland, eller hvem det ellers måtte være,« så »snart vi får fakta på plads, og hvis vi er enige med dem.« I et telefonopkald til den britiske premierminister Theresa May har han dog udtrykt fuld støtte til Storbritannien hele vejen og krævet, at Rusland leverer utvetydige svar på, hvordan nervegassen endte med at blive brugt i Storbritannien, sagde Det Hvide Hus.

Andre stridspunkter: Iran og klima

Tillerson og Trump var også uenige om klimaaftalen fra Paris, som Tillerson mente, at USA ikke burde forlade, ligesom han opfordrede Trump til at holde fast i atomaftalen med Iran, mens Trump kaldte denne »verdens værste.«

Det var noget af det, som Trump fremhævede tirsdag efter fyringen:

»Når du ser på den aftale med Iran, synes jeg, at den er forfærdelige. Han (Tillerson) synes, at den var ok. Men jeg ønskede at komme af med den eller noget. Så vi tænkte ikke det samme,« sagde Trump.