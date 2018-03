USA’s våbenlobby sagsøger Florida for at stramme våbenloven

SAN FRANCISCO - USA’s stærke våbenlobby, NRA, spildte ikke tiden.

En time efter at Floridas guvernør, Rick Scott, fredag underskrev den første stramning af våbenloven i delstaten i mere end to årtier, sagsøgte NRA Florida for at overtræde den amerikanske forfatning.

Søgsmålet fokuserer især på den del af stramningerne, som hæver minimumsalderen for at købe våben fra 18 til 21 år.

NRA mener, at det bryder en forfatningssikret ret for amerikanere til at bære våben og har bedt en føderal dommer om at blokere loven.

Organisationen mener også, at loven er i strid med artikel 14 i forfatningen om lige beskyttelse for loven.

»Der er meget lille risiko for, at kvinder i alderen 18 til 21 år begår skoleskyderier… eller nogen form for voldelig kriminalitet,« lyder det blandt andet i søgsmålet.

Traditionelt har NRA haft stor indflydelse i Florida.

Stramningen, som er blevet vedtaget af delstatens Republikansk-kontrollerede parlament, ses derfor som et resultat af den kampagne, som studerende på Marjory Stoneman Doughas High School iværksatte efter massakren på deres skole for tre uger siden.

Studerende fra Marjory Stoneman Douglas High School har lagt et stort pres på Floridas politikere for at stramme våbenloven. Her ses de i delstatens parlamentsbygning i februar. Foto: AP/Mark Wallheiser

17 blev dræbt og ligeså mange blev såret, da en 19-årig attentatmand med en livstid af psykiske problemer gik ind på skolen og skød ind i flere klasseværelser med en semiautomatisk AR-15 riffel.

Guvernør Rick Scott underskrev loven omgivet af familier til studerende på skolen.

»I dag er et eksempel for hele landet på, at regeringer kan og skal tage hurtige beslutninger,« sagde han.

Ud over at hæve minimumsalderen, betyder stramningen en venteperiode på tre dage, før et våbenkøb kan effektueres.

Loven sætter også flere penge af til at hjælpe psykisk syge og giver politiet flere beføjelser til at beslaglægge våben fra personer, som ses som potentielt farlige.

Kontroversielt åbnes der samtidig for, at våbentrænede lærere kan bære våben, hvis de er skjult under tøjet. Lokale sheriffer og skoledistrikter kan dog selv vælge, om de vil bruge muligheden.

Seks stater – Wyoming, South Dakota, Tennessee, Georgia, Kansas og Texas – tillader allerede dette i dag.