Medie: Trump overvejer også straftold på varer fra Kina

Nordkorea åbner for et muligt gennembrud i atomstriden.

Sergej Skripal kom til Storbritannien i en koldkrigslignende agentudveksling, men er nu sammen med sin datter blevet forgiftet i en by i Sydengland.

Var det et russisk attentat?

»Dét, som er interessant ved Macron og hans gaver, er, at de er særdeles velgennemtænkte.«

Fire besætningsmedlemmer på Maersk skib mangler stadig at blive fundet, efter at en alvorlig brand brød ud tirsdag. Finans

Den gamle møbelfabrik Farstrup har fået nye ejere, som må til lommerne for at sikre driften. Finans

Der er onsdag morgen og formiddag is- og rimglatte veje i store dele af landet.

Der er ingen meldinger om, at personer skulle være kommet til skade ved sammenstødet.

Både Putin og Trump har en forestilling om, at de kan bruge små atomvåben i en begrænset krig.

Cohn har forsøgt at overtale Trump til at opgive tanken om told på stål og aluminium, sagde kilder mandag til Bloomberg News.

I et slag mod den fløj i Det Hvide Hus, som er modstandere af protektionisme og tilhængere af frihandel, har Donald Trumps øverste økonomiske rådgiver, Gary Cohn, tirsdag valgt at forlade sin stilling.

Også topfolk i Det Republikanske Parti er modstandere af Trumps forslag, som frygtes at kunne udløse en handelskrig.

Diplomati uden fortilfælde og ikke et ord om menneskerettigheder. Kina har succes med at påvirke Europa.

Kina har i lighed med EU advaret mod en sådan told og gjort det klart, at der vil komme et modsvar, hvis Trump indfører tolden.

I forvejen er Donald Trump på kant med Kina og andre af USA's handelspartnere på grund af et udspil om at lægge told på stål og aluminium, der importeres til USA.

I august 2017 gav Trump grønt lys for at igangsætte en undersøgelse, der skal fastslå, om Kinas handelspolitik skader amerikanske virksomheders innovation og udvikling af nye teknologier.

Det vil indebære, siger kilderne, at USA kun vil tillade kinesiske virksomhedskøb i brancher, som amerikanske selskaber har adgang til i Kina.

Desuden overvejer finansministeriet i Washington D.C. måder at indføre en form for gensidighed med Kina om udenlandske investeringer.

USA's præsident, Donald Trump, overvejer at slå ned på kinesiske investeringer i USA samt at lægge told på en lang række produkter fra Kina.

Behandlingsformen giver nu håb om, at man endelig har fundet et effektivt våben mod den og andre kræftsygdomme.

Der er masser af alternativer til Microsoft Word. Her tester vi fire stærke gratisprogrammer til Windows

Priserne er stadig lave, lånemulighederne er billige, og mange har friværdi at bruge af. Derfor kan et sommerhuskøb være fordelagtigt lige nu.

Hyundai Kona Electric, som kommer til Danmark næste år med rækkevidder på henholdsvis 300 km og 470 km, rykker grænserne for elbiler.

Maden er i stigende grad blevet bestemmende for, hvor og hvordan vi rejser. Vi har udvalgt nogle af de steder, der byder på de største gastronomiske oplevelser netop nu.

