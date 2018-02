Twitterbrugere håner Melania Trump efter hendes seneste tale: »Hjælp din egen mand først«

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er kendt for sin noget alternative måde at bruge de sociale medier på. Han er en flittig twitter-bruger og går ikke af vejen for at bruge personlige beskyldninger og hårde ord i sine tweets.

Derfor er det faldet en række twitter-brugere for brystet, at præsidentens kone mandag i en tale i Det Hvide Hus opfordrede til bedre opførsel på de sociale medier.

Trump og Melania besøgte ofre for skoleskyderi på hospital

Melania Trump gav i sin tale udtryk for, at voksne bør »tage ansvar og opmuntre børn til at udvikle positive vaner på de sociale medier.« Det fik twitter-brugerne til at kalde talen ironisk, og nogle gav udtryk for, at Mrs. Trump måtte være i benægtelse.

Twitter-brugerne mener, at Melania Trump burde starte med at lære sin mand lidt om god opførsel på de sociale medier, inden hun fokuserer på resten af befolkningen.

»Melania Trump opfordrer forældre til at begrænse deres børns brug af sociale medier. Hun skulle starte med Donald Trump,« skriver brugeren Nicolette Dalton.

Melania Trump forsvarer sin mand efter voldsomme tweets: »Jeg har jo sagt det: Han slår bare 10 gange hårdere tilbage«

»Vær venlig at tage styringen og hjælp din mand og din stedsøn med at udvikle positive vaner på de sociale medier FØRST, og snak så bagefter med os,« skriver en anden bruger.

Allerede i 2017 bekendtgjorde førstedamen, at hun ville sætte kampen ind mod internetmobning. Men også dengang gjorde befolkningen nar af initiativet.

For nylig opfordrede Lauren Hogg, der overlevede skoleskyderiet i Florida den 14. februar, Melania Trump til at tage en snak med sin stedsøn, Donald Trump Jr. om netop internetmobning. Han har ifølge hende liket flere opslag på de sociale medier om, at Lauren Hoggs bror, der også overlevede skoleskyderiet, var udsendt af FBI og blev betalt for skuespil.