Ivanka Trump kritiserer upassende spørgsmål om sin far

Ivanka Trump, som er datter af og seniorrådgiver til den amerikanske præsident, finder det "ret så upassende", at en journalist stillede hende spørgsmål om, hvorvidt hun tror på en kvinde, som har beskyldt hendes far for upassende seksuelle tilnærmelser.

- Jeg mener ikke, at det er et spørgsmål, som man vil stille til ret mange andre døtre, lyder hendes svar i et interview med NBC News.

Et større antal kvinder har beskyldt Trump for at have taget på dem eller kysset dem uden deres samtykke, inden han blev præsident.

Han har afvist beskyldningerne.

- Jeg tror på min far. Jeg kender min far, siger Ivanka Trump, som har fremført sig selv som en forkæmper for kvinders rettigheder.

- Så jeg mener, at jeg som datter har den rettighed at tro på min far.

Hun siger, at det er upassende at spørge, hvorvidt en datter tror på beskyldninger mod sin far, når faren klart har sagt, at der ikke er nogen sandhed i beskyldningerne.

Ivanka Trumps mand, Jared Kushner, er også seniorrådgiver for præsidenten - om blandt andet handelsaftaler og Mellemøsten.

Under præsidentvalgkampen i 2016 blev det afsløret via en båndoptagelse fra 2005, at Donald Trump havde udtrykt sig meget nedsættende om kvinder.

Ivanka Trump var i Sydkorea under vinter-OL, hvor hun deltog i søndagens afslutningsceremoni.

Hun mødtes med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, fredag og var til stede ved møder, hvor der blev etableret mere dialog mellem Nord- og Sydkorea.

Hun pointerede under besøget i Seoul, at hun var der for OL, men også for at demonstrere USA's forpligtelse til at lægge mest muligt pres på Nordkorea i striden om atomnedrustning.