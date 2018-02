Trump siger, at han ville være løbet ind på skole under massakre: Selv uden et våben

SAN FRANCISCO - USA’s præsident Donald Trump har sagt, at han - selv uden våben - ville være løbet ind på skolen i Florida under massakren for to uger siden for at konfrontere attentatmanden.

»Du ved det ikke, før du bliver testet, men jeg er stærkt overbevist om, at jeg ville være løbet ind, selvom jeg ikke havde et våben,« sagde præsidenten mandag ved en pressekonference i Det Hvide Hus.

»Men den måde, som de første bevæbnede (betjente) agerede på, er en skændsel.«

Meldingen fra præsidenten, som kommer samme dag, som elever for første gang efter angrebet vendte tilbage til undervisning på Marjory Stonemand Douglas High School, er en kommentar til, at en bevæbnet vicesherif på skolen valgte at blive uden for under massakren, som kostede 17 mennesker livet.

Det har udløst krav fra Republikanske politikere i Florida om, at den ansvarlige sherif, Scott Israel, der også er en folkevalgt Demokrat, skal træde tilbage.

Demokrater kalder det en afledningsmanøvre for at fjerne fokus fra at få forbudt salget af semiautomatiske våben, sådan som skolens elever har krævet.

Indtil videre har Floridas guvernør, Republikaneren Rick Scott, kun lagt op til, at aldersgrænsen for at købe semiautomatiske våben skal hæves til 21 år, hvilket allerede er aldersgrænsen for at købe alkohol og håndvåben i Florida i dag.

Floridas guvernør vil forbyde salg af våben til unge

Trump, der er kommet med en lignende forslag, har personligt også langet ud efter vicesheriffen og kaldt ham en »kujon.«

Trump har desuden foreslået at bekæmpe skoleskyderier ved at lade særligt våbenduelige lærere bære våben. Ifølge præsidenten kender lærerne børnene og vil derfor være bedre til at forsvare dem end vagter.

»En sikkerhedsvagt kender ikke børnene; elsker ikke børnene,« sagde Trump fredag: »Denne mand stod uden for skolen den anden dag og elskede ikke børnene; kendte formentlig ikke børnene.«

Trump: Lærere kan afskrække mordere Præsidenten foreslår at have bevæbnede lærere i klasseværelser. Og han lover at skærpe baggrundstjek af våbenkøbere.

Forslaget bliver dog ikke støttet af Rick Scott, Floridas guvernør, som i stedet har lagt op til, at alle skoler skal have bevæbnede vagter.

»Lærere skal have lov til at fokusere på at undervise,« har han sagt.

Hverken Broward County sherif Scott Israel (midt) eller Floridas guvernør Rick Scott (th.) støtter Trumps forslag om at bevæbne lærere. Men sheriffen er selv kommet under angreb, fordi en af hans vicesheriffer på skolen blev uden for under massakren på Marjory Stoneman Douglas High School, hvor 17 blev dræbt. Foto: Ritzau Scanpix/Mark Wilson

Advokaten for den udskældte vicesherif, Scott Peterson - der i øvrigt siden er trådt tilbage, forsvarede mandag sin klients reaktion på angrebet.

»Beskyldningerne om, at hr. Peterson er en kujon, og at hans reaktion – under omstændighederne – ikke levede op til standarderne for en betjent, er usande,« sagde Joseph DiRuzzo til Miami Herald og fremhævede, at Peterson troede, at skuddene blev affyret uden for skolebygningen med flere end 3.000 elever.

Eksperter mener, at det lyder mærkeligt, fordi lyden af skud lyder forskelligt afhængig af, om de bliver affyret indenfor eller udenfor. Der har formentlig også været elever, som skreg inde i bygningen.

Bevæbnet betjent blev uden for skole under massakre i Florida

Sherif Scott Israel, der rykkede ud for at håndtere skoleskyderiet, har også kritiseret sin vicesherifs respons.

»Det giver mig kvalme, at en vicesherif ikke gik ind,« sagde han søndag til CNN og afviste at tage ansvaret og træde tilbage.