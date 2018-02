Trumps tidligere kampagnechef betalte 2 mio. euro til europæiske politikere

SAN FRANCISCO – Præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef, Paul Manafort, betalte højtplacerede, tidligere europæiske politikere, herunder en tidligere kansler, mere end 2 mio. euro for i hemmelighed at arbejde som lobbyister for Ukraines tidligere pro-russiske, præsident Viktor Janukovich.

Det fremgår af et nyt anklageskrift mod Manafort, som fredag blev indgivet fra Robert Mueller, den særlige undersøger, som kulegraver Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg.

Anklagen kommer netop, som Richard Gates, en tidligere toprådgiver til Trump og Manaforts mangeårige forretningspartner, erkendte sig skyldig i at have konspireret imod USA og for at have løjet for FBI.

Tidligere Trump-medarbejder tilstår løgn

Gates, der var tidligere næstformand for Trumps præsidentkampagne og også spillede en betydelig rolle i Trumps overgangshold, er den tredje fra Trumps tidligere kampagneteam, som har erkendt sig skyldig.

Han indgik fredag en aftale med Muellers efterforskere om at samarbejde. Det skete umiddelbart efter, at han og Manafort var blevet mødt med 32 nye anklager relateret til det, som anklagere har kaldt en udførlig plan om at skjule dele af en indkomst 75 mio. dollar, som de havde tjent på at arbejde for et pro-russiske ukrainsk parti.

Rick Gates, som er tidligere næstformand for Donald Trumps kampagneteam og også spillede en betydelig rolle i hans overgangshold, ankommer til retten fredag. Foto: Washington Post/Bill O'Leary

Ifølge anklageskriftet lavede Manafort og Gates i 2012 og 2013 i hemmelighed aftaler med de tidligere europæiske politikere for at tale positivt for Ukraine, herunder over for amerikanske politikere.

»Planen var, at de tidligere politikere – som uformelt blev kaldt Habsburg-gruppen – skulle synes at levere en uafhængig vurdering af den ukrainske regerings handlinger, mens de faktisk var betalte lobbyister for Ukraine,« hedder det i anklageskriftet, der ikke nævner navnene på de pågældende politikere.

At betale europæiske politikere for at agere lobbyister - to millioner euro svarende knap 15 mio. kr. – er ikke ulovligt under amerikansk lov.

Til gengæld var det ulovligt, at Manafort skjulte, at han fungerede som lobbyagent for den daværende ukrainske præsident.

Den tidligere kampagnechef står også anklaget for sammensværgelse, pengehvidvask og for at lyve for FBI.

I sidste uge rejste Mueller i et 37 sider langt anklageskrift også tiltale mod 13 russere og tre selskaber for at have drevet eller været en del af en online troldefabrik, som via de sociale medier forsøgte at påvirke at påvirke det amerikanske valg.