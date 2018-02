Det er ikke officielle tal, men det menes at koste i omegnen 5 mio. dollars for 30 sekunders reklame i pausen af Super Bowl 52, der blev spillet natten til søndag dansk tid. Det er ca. 1 mio. kroner per sekund, rundt regnet.

Her er nogle af de mest omtalte og populære af de reklamer, der blev vist i reklamepauserne, da Philadelphia Eagles vandt Super Bowl for første gang.

Fakta: Her er de seneste ti års Super Bowl-vindere

Jeff Bezos, Amazons stenrige ejer, var blandt de mange stjerner der optrådte i firmaets reklame for Alexa, Amazons virtuelle assistent. Den reklame kan du se i playeren foroven.

Eli Manning har vundet Super Bowl to gange, begge gange var det over Tom Brady fra New England Patriots. Nogle mener, at han med denne reklame, vandt nok engang over Brady, der som bekendt tabte på banen til Eagles i Super Bowl 52:



Australiens turistbureau må have fået en pæn slat penge til promovering, for denne reklamefilm for landet blev vist under Super Bowl:



Snack-giganten Doritos er fast selskab ved Super Bowl. Således også i år, endda i en fusion med søsterselskabet Mountain Dew:



Og så var der reklamen for vaskemidlet Tide, der også var blandt de rige, der havde råd til en plads i det dyre selskab: