Tidligere Trump-rådgiver i fokus i kontroversielt memo: Hævede i 2013 at være Kreml-rådgiver

SAN FRANCISCO – Carter Page, den tidligere Trump-rådgiver, der er en central figur i et kontroversielt memo, som USA’s præsident godkendte offentliggørelsen af fredag, pralede i et 2013-brev med, at han var en Kreml-rådgiver.

Det skriver magasinet Time.

Trump beskyldes for at underminere USA’s nationale sikkerhed Præsidenten frigav fredag et omstridt memo om overvågning af en Trump-rådgiver under valgkampen. FBI kalder det højst utroværdigt.

Page sendte brevet i forbindelse med en strid om et manuskript, som han havde redigeret og sendt til offentliggørelse ved et akademisk medie.

»Over det seneste halve år, har jeg haft det privilegium at tjene som uformel rådgiver til Kreml-ansatte i forbindelse med deres forberedelse til G20-formandsskabet i næste måned, hvor energispørgsmål vil være et prominent emne på agendaen,« skrev han i august 2013.

I dag siger han til magasinet, at han sad med og bidrog til nogle få rundbordsdiskussioner med folk fra hele verden, herunder repræsentanter fra Rusland.

I oktober 2016 fik FBI lov fra den såkaldte Fisa-domstol til at overvåge Page.

Det kontroversielle memo, der er skrevet af ansatte til Devin Nunes, formand for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus og en nær allieret til Trump, hævder, at FBI opnåede denne tilladelse uden at gøre domstolen opmærksom på, at de oplysninger, der lå til grund, var politisk fremskaffede.

Dette er en henvisning til den såkaldte Steele-rapport, der har hævdet, at Rusland har kompromitterende oplysninger om Trump. Steele-rapporten er lavet af en tidligere britisk efterretningsagent, men blev betalt af Hillary Clintons præsidentkampagne og Demokraternes Nationalkomite via en konsulentvirksomhed i Washington.

Det har fået Republikanere til at hævde, at Ruslandundersøgelsen blev iværksat som følge af demokratisk spin.

Trump har tweetet, at memoet fuldstændig renser ham for påstanden om, at hans præsidentkampagne skulle have samarbejdet med Moskva i dets arbejde for at påvirke præsidentvalget.

Trump: Dette notat renser mig fuldstændigt i Rusland-sag

Demokraterne har kritiseret memoet for at være misvisende. FBI har i en udtalelse sagt, at den udelader oplysninger, der er fundamentale for forståelsen.

Memoet er baseret på hemmeligstemplede oplysninger, som kun få i det pågældende efterretningsudvalg har haft adgang til, herunder Nunes og udvalget Demokratiske næstformand, Adam Schiff.