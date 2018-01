Hillary Clinton holdt hånden over rådgiver, som blev beskyldt for sexchikane; så hans opførsel fortsatte

SAN FRANCISCO

Trods opfordringer fra flere kampagnemedarbejdere, undlod demokraten Hillary Clinton i 2008 under sin præsidentkampagne at fyre en seniorrådgiver, da en yngre kvinde beskyldte ham for sexchikane.

Rådgiveren, Burns Strider, blev i stedet beordret til at gå i terapi og fik frataget sin løn i flere uger. Den unge kvinde blev flyttet til et andet job, har New York Times afsløret.

Som konsekvens kunne Strider fortsætte sin opførsel. Og seks år senere blev han hyret til et nyt topjob; denne gang af en nær allieret til Clinton for at lede en gruppe, der skulle støtte Clintons 2016-kandidatur. Her endte han med at blive fyret, bl.a. som følge af beskyldninger fra to kvinder om chikane.

Clinton har foreløbigt kun reageret på Twitter. Hun var forfærdet, da det skete, skrev hun, men »blev opmuntret af, at den unge kvinde stod frem, blev hørt, fik sine bekymringer taget seriøst og fik dem adresseret.«

I et andet tweet sagde den tidligere præsidentkandidat, at hun havde ringet til kvinden fra kampagnen i 2008 og fortalt hende, at hun »var stolt af hende.«

»Alle kvinder bør vide: Vi fortjener at blive hørt,« fortsatte tweetet.

Historien har udløst stærke reaktioner. Clinton har fremført sig selv som en rollemodel for kvinder og har stillet sig bag #MeToo-bevægelsen. Det fik mandag Trevor Noah, vært for det populære Daily Show, til at kalde Clinton en #MeToo hykler.

»Ja, kvinder fortjener at blive hørt – og så i stilhed blive forflyttet,« jokede han: »Tak for at du sagde noget – og så tilbage ind i skabet.«

Alyssa Rosenberg, der blogger om kultur for Washington Post, har skrevet, at hun er færdig med Clinton.

Da daværende præsident Bill Clinton, blev beskyldt og afsløret i utroskab med den unge praktikant i Det Hvide Hus, Monica Lewinsky, støttede Hillary Clinton sin mand. Hun har også beskyldt andre kvinder, som er kommet med lignende beskyldninger, for at lyve. I dag støtter Clinton #MeToo-bevægelsen, hvilket nogle kalder hykleri.

»Det har været mit livs længste vælgerforhold (..) Men efter sidste uge, og afsløringen af, at hun fejlede i at tage rådet fra hendes kampagnerådgiver og fyre en rådgiver, der var beskyldt for sexchikane, er jeg færdig (med hende).«

En talsmand for Clinton forsvarede beslutningen og sagde i et skriftlig svar til New York Times:

»For at sikre et sikkert arbejdsmiljø havde kampagnen en proces til at adressere klager om chikane og dårlig opførsel. Når der opstod situationer, blev sagen vurderet i henhold til denne politik og håndteret på en passende måde. Denne klage var ingen undtagelse.«