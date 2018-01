Russisk spionskib observeret nær USA’s østkyst

SAN FRANCISCO

Det russiske spionskib, Viktor Leonov, er blevet observeret 100 mil ud for USA’s østkyst nær North Carolina, skriver CNN.

Skibet, som forlod havnen i Port-of-Spain, hovedstad til det sydamerikanske land, Trinidad og Tabao, for et par dage siden, er udstyret med omfatttende højteknologisk spionudstyr med henblik på at kunne opsnappe kommunikation.

At den dukker op så tæt på USA, bliver taget alvorligt i det amerikanske forsvar, og skibet bliver fulgt tæt at den amerikanske destroyer, USS Cole.

Militære kilder siger til CNN, at det er uklart, hvor Viktor Leonov er på vej hen.

Men den har tidligere taget ruten op langs den amerikanske østkyst, hvor der ligger flere amerikanske flådebaser.

Skibet blev i februar og marts sidste år også set på denne rute. I marts var den på et tidspunkt blot 20 mil syd for den amerikanske ubådsbase, Base Kings Bay, nær Florida. Og i februar blev den set 30 mil fra kysten ud for staten, Connecticut.