Flop: Trumps prisuddeling til fake news begyndte med en blank side

SAN FRANCISCO

Normalt skaber prisuddeling spænding om, hvem der er vinderen.

Det kan næppe siges at være tilfældet, da USA’s præsident Donald Trump onsdag afslørede, hvem der havde ”vundet” hans selvindførte prisuddeling til »de mest korrupte og falske medier,« sådan som præsidenten udtrykte det.

Først gik afsløringsøjeblikket i fisk.

I et tweet skrev Trump: »Og fake news-vinderne er….. «

Det link, som præsidenten havde vedlagt, virkede imidlertid ikke.

»Denne side er midlertidig offline,« meddelte en autotekst på en blank side.

Da vinderne endelig blev afsløret, var det forudsigeligt New York Times og CNN; to medier, som Trump konstant har angrebet, der løb med sejren.

Fire andre medier kom under beskydning: Washington Post, Newsweek, Time og ABC News. Igen var der tale om medier, som Trump har yndet at kritisere.

USA-kender: Trumps pris for falske nyheder kan ikke skade medier

Trump er langt fra den første præsident, som har et dårligt forhold til pressen. Men Trump skiller sig ud med sine daglige angreb med en usædvanlig hård retorik mod medierne, og forud for den mærkværdige prisuddeling blev præsidenten fra flere sider opfordret til at stoppe.

Den kræftsyge republikanske senator, John McCain, advarede fra sin sygeseng Trump om de globale konsekvenser ved at underminere medierne på denne måde.

»Mens personer i regeringen ofte fordømmer vold mod journalister i udlandet, fortsætter Trump sine ubønhørlige angreb mod amerikanske journalister og mediers integritet. Dette giver undertrykkende regimer en undskyldning for at gøre det samme,« skrev han i et indlæg i Washington Post.

»Udtrykket fake news – givet legitimitet af en amerikansk præsident – bruges af autokrater til at lukke munden på journalister, underminere politiske modstandere, udsulte mediernes granskning og vildlede borgere,« fortsatte McCain og fremhævede, at et rekordstort antal journalister er blevet fængslet på global plan det seneste år.

Stadig flere journalister bliver fængslet

Jeff Flake, en af de mest Trump-kritiske republikanske senatorer, sagde i en tale, at Trumps karakterisering af medierne som »en fjende af folket« er en sætning, der er tyvstjålet fra den kommunistiske sovjetleder, Josef Stalins, drejebog.

Trump brugte bl.a. udtrykket i et tweet i februar sidste år. »New York Times, NBC ABC, CBS og CNN ikke er min fjende; de er fjender af det amerikanske folk,« lød det.

Parallelt afslørede Norm Eisen, tidligere rådgiver i etiske spørgsmål under tidligere præsident Barack Obama, også resultatet af to målinger på Twitter, hvor han havde bedt sine 118.000 følgere om at identificere Trumps største løgne i 2017.

Vinderen var i den begge klar: Trumps gentagne udtalelse om, at »der er ikke noget samarbejde« med Rusland.