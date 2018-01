Ivanka Trump roser Oprah-tale: »Lad os alle stå sammen - mænd og kvinder«

Hun var måske ikke den første, man havde regnet med ville vise støtte til iværksætteren og tv-stjernen Oprah Winfrey, efter Winfrey til Golden Globes holdt en tale, der hyldede alle de kvinder, der stod frem under #metoo.

Ikke desto mindre roste den amerikanske præsidents datter, Ivanka Trump, Winfreys tale på det sociale medie twitter efter prisfesten, hvor hun kaldte den »inspirerende.«

»Har netop set Oprahs bemyndigende og inspirerende tale ved gårsdagens #GoldenGlobes. Lad os alle stå sammen - mænd og kvinder - og sige #TimesUp,« skriver hun.

#TimesUp er det hashtag, som adskillige skuespillerinder, skuespillere og mediefolk havde på små brochurer under selve prissuddelingen. Det har desuden spredt sig på sociale medier for at vise, at man ikke længere vil tolerere seksuelle overgreb - i stil med, da #MeToo-ilden brændte.

Winfreys tale til Golden Globes søndag aften amerikansk tid har fået medier verden over til at spekulere i, om hun kunne finde på selv at stille op som præsidentkandidat imod Donald Trump.

USA-kender: Oprah Winfreys tale lød som starten på en præsidentvalgkamp

»At fortælle sandheden er det mest magtfulde værktøj, vi har, og jeg er meget stolt over og inspireret af alle de kvinder, der har følt sig stærke nok til at råbe højt og fortælle deres personlige historier,« sagde Oprah Winfrey blandt andet i talen.

»Hver og en af os i dette rum bliver fejret på grund af de historier, vi fortæller. I år blev vi historien. Men det er ikke bare en historie, der påvirker underholdningsbranchen. Det er én, der går på tværs af kultur, geografi, race, religion og politik,« sagde hun. Hele talen kan læses her.

Kvinde blev voldtaget af seks mænd i 1944: Derfor var hun vigtig i Oprah Winfreys tale

Flere har allerede meldt som som støtter af den amerikanske tv-personlighed, hvis hun stiller op. Skuespilleren Meryl Streep har blandt andet sagt, at Winfrey efter talen bliver nødt til at stille op , og at hun »ikke længere har et valg.«

Oprah Winfrey selv har dog indtil videre forhold sig tavs i forhold til, om hun kunne finde på at udfordre Donald Trump som USA's præsident.