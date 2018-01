Trump har rykket sit eget prisshow for »Fake News«-medier: »Taberne vil få deres priser i januar«

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har sat sig for at hylde de amerikanske medier, men på sin helt egen måde.

For fire dage siden annoncerede han, at han ville arrangere »The Most Dishonest & Corrupt Media Awards Of The Year«, der - som navnet indikerer - skal udpege de mest »uærlige og korrupte medier«.

Medierne skulle være blevet annonceret mandag den 8. januar, men nu er der nye planer, slår præsidenten fast på Twitter.

»The Fake News Awards - der bliver givet til de mest korrupte og partiske af de etablerede medier - vil blive præsenteret for taberne på onsdag den 17. januar i stedet for denne mandag. Interessen for priserne og deres betydning er meget større, end nogen kunne have forudset!« skriver Donald Trump.

Det er endnu uvist, om Donald Trump selv udpeger medierne, og hvordan medierne vil blive »præmieret«.

Flere mediefolk - særligt talkshow-værter - har med et glimt i øjet opfordret præsidenten til at overveje dem som prisvindere.

Blandt andet har »The Late Show«-værten Stephen Colbert lagt billet ind på titler som »Den mest falske uærlighed« og »Mindst Breitbart-agtig« med henvisning til det højreorienterede nedmedie Breitbart, som Donald Trump flere gange har hyldet.

Samtidig har »The Daily Show« indrykket en avisannonce i avisen »New York Times« med undertitlen:

»Så falsk, at selv ikke denne reklame er sand«.

Donald Trump har i løbet af sit første år som præsident raget uklar med flere medier, heriblandt særligt CNN og New York Times, som han konsekvent har omtalt som »Fake News«.

Medierne mener, at han på den måde forsøger at lukke munden på journalister, der tør at være kritiske over for ham, mens præsidenten selv har udtalt, at han er blevet udsat for »den største heksejagt i historien« fra særligt de liberale medier.