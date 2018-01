Der er udbrudt åben krig mellem USA's præsident Trump og hans tidligere chefstrateg i Det Hvide Hus, nationalisten og højrefløjsaktøren Steve Bannon.

Senest har en af Donald Trumps advokater angiveligt sendt et brev til Steve Bannon, hvori han bliver truet med et sagsanlæg, hvis ikke han klapper i.

Steve Bannon Født 27. november 1953.

Uddannet på Virginia Tech, Georgetown og Harvard University.

Gjorde tjeneste i flåden fra 1976-83.

Siden direktør i investeringsbanken Goldman Sachs og filmproducent i Hollywood.

Stiftede det konservative onlinemedie Breitbart News.

En af Donald Trumps nærmeste rådgivere i valgkampen. I januar udnævnt til politisk chefstrateg for præsidenten.

I august fjernet af Trumps stabschef, John Kelly.

Årsagen er en ny bog om Trumps administrations første måneder i det Hvide Hus skrevet af journalisten Michael Wolff. I bogen medvirker den nu fyrede Steve Bannon med flere kritiske kommentarer om Trump-administrationen, og han kalder blandt andet et møde mellem Trump's kampagnehold og en russisk advokat for direkte »højforræderisk« og »upatriotisk«. På mødet, som havde til formål at skaffe snavs om Hillary Clinton, deltog både Donald Trumps søn, Donald Trump Jr., og svigersønnen Jared Kushner.

Donald Trumps advokat Charles Harder beskylder nu Steve Bannons udtalelser for at være »nedladende« og i nogle tilfælde »direkte ærekrænkende«, skriver nyhedsbureauet AP.

Advokaten mener desuden, at Bannon har overtrådt fortrolighedsaftaler ved at udtale sig til bogens forfatter og forlanger, at Bannon stopper med at udlevere fortrolig information.

Brevet fra advokaten er blot seneste udvikling i en sydende strid mellem den kontroversielle præsident og hans mindst lige så kontroversielle tidligere rådgiver og kampagneleder.

Onsdag udsendte Trump - ikke et tweet - men en officiel udtalelse fra Det Hvide Hus, hvor han gik hårdt til angreb på Bannon og anklagede hans tidligere allierede for at have »mistet forstanden.«

Trump og Steve Bannon, mens han stadig var i Det Hvide Hus. Foto: Evan Vucci

Steve Bannon beskrives som en af de fremmeste repræsentantet for den højreorienterede alt-right-bevægelse, som ifølge kritikere blandt andet samler vrede, hvide mænd med nynazistiske sympatier - og også en bevægelse, som rumme mange Trump-støtter.

I Bannon har Trump dermed valgt en magtfuld fjende.

Bannon, som tidligere stod i spidsen for det yderst højreorienterede medie Breitbart News, var toneangivende for Trumps præsidentkampagne, men har ifølge præsidenten kun meget lidt at gøre med Trump-lejrens »historiske sejr«.

»Steve Bannon har ingenting at gøre med mig eller mit præsidentskab. Da han blev fyret, mistede han ikke bare sit job, han gik fra forstanden,« lød det i en erklæring.

Trump raser videre og anklager Bannon for at lække oplysninger til den presse, han hævder at være i krig med, for at få sig selv til at fremstå mere magtfuld end han er. Selv hævder Trump, at han kun har sjældent holdt enemøder med Bannon.

»Steve repræsenterer ikke min base - han er kun interesseret i sin egen vinding,« skriver Trump.

Bannon er en repræsentant for det yderste højre i USA. Han har erklæret sig som den uformelle leder af alt-right-bevægelsen. En bevægelse som ifølge kritikerne samler vrede, hvide mænd med nynazistiske sympatier.

Bogen, som har startet det hele, hedder »Fire and Fury: Inside the Trump White House« og er skrevet af journalist Michael Wolff. Bogen udkommer i næste uge, men et uddrag er blevet offentliggjort i New York Magazine.

