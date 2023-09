Kritiske universitetsansatte er blevet fyret. Medier, der ikke følger regimets linje, har fået mundkurv på. Flere aktivister er blevet arresteret. Det samme er deres familier og venner. Et lovforslag, som er på vej igennem parlamentet, vil øge straffen for ikke at gå med hovedtørklæde.

I ugerne op til årsdagen for den 22-årige iransk-kurdiske Mahsa Aminis anholdelse og død for at vise lidt af sit hår har det iranske regime strammet sit repressive greb i et forsøg på at kvæle ethvert tiltag til nye demonstrationer under kampråbet ”Kvinde, liv, frihed”, som igennem måneder lød som et ekko igennem hele landet.