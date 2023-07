Fire betjente dræbt af skud i angreb i Egypten

Aktionen blev iværksat, efter at Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, i november 2017 gav ordre til, at Islamisk Stat blev fjernet fuldstændigt fra Sinaihalvøen inden for tre måneder.

Præsidenten udstedte ordren efter en massakre mod en sufimoské i det nordlige Sinai, som kostede 305 mennesker livet.

De egyptiske myndigheder oplyste dengang, at 25-30 medlemmer af Islamisk Stat tilsyneladende havde begået angrebet.

Sufisme er en gren af islam, der er baseret på mysticisme, og som ikke er velanset hos Islamisk Stat, hvis medlemmer bekender sig til sunniislam.

Trods den målrettede indsats mod Islamisk Stat i 2018 har Egypten ikke fået bugt med militante på Sinaihalvøen - heller ikke med militante, der har forbindelse til Islamisk Stat.