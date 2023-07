3000 forlader flygtningelejr i Jenin under israelske aktioner

De israelske militæraktioner i og omkring Jenin på Vestbredden har foreløbig fået cirka 3000 flygtninge til at forlade en flygtningelejr ved byen.

Det oplyser områdets guvernør, Kamal Abu al-Roub.

- Der er omkring 3000 mennesker, som har forladt lejren indtil videre, siger han.

Myndighederne er ved at inddrage skoler og andre faciliteter for at give flygtningene tag over hovedet.