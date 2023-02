Amerikansk-israelsk bilist dræbt af skud på Vestbredden

Det var her, at de to israelere blev ramt af skud.

Ifølge Palæstinensisk Røde Halvmåne kom flere end 350 palæstinensere til skade i forbindelse med urolighederne i Huwara.

Derudover blev en palæstinenser dræbt af skud nær landsbyen Zaatara.

Urolighederne på Vestbredden fulgte umiddelbart efter et sjældent fredsmøde mellem repræsentanter for Israel og Det Palæstinensiske Selvstyre i Jordan.

Mødet blev afholdt søndag i havnebyen Aqaba.

Det endte med en erklæring, hvor parterne enedes om at deeskalere situationen mellem palæstinensere og israelere i de besatte palæstinensiske områder og Israel.

Med andre ord vil israelerne og palæstinenserne arbejde for at forebygge nye voldelige sammenstød mellem de to befolkningsgrupper.