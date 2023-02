17/02/2023 KL. 18:00

Syrere i Tyrkiet flygter hjem: »For første gang i 12 år er folk glade for at bo i telte«

Nød og behov for at få tag over hovedet har fået tusinder af jordskælvsramte syrere i Tyrkiet til at strømme til grænsen for at komme hjem.